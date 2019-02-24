Від початку війни у Сирії загинули 370 тисяч осіб - SOHR

Понад 370 тисяч людей загинули за вісім років від початку війни у Сирії. Такі дані у п'ятницю, 15 березня, у день річниці початку конфлікту, оприлюднили активісти Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (Syrian Observatory for Human Rights, SOHR). Серед жертв війни, за даними активістів, 113 тисяч цивільних мешканців, включно з 21 тисячею дітей та 13 тисячами жінок. Серед загиблих 125 тисяч військових сирійської армії та сил, що її підтримують, 67 тисяч представників інших озброєних формувань, а також 66 тисяч джихадистів.

Конфлікт у Сирії розпочався 15 березня 2011 року з мирних протестів проти сирійського президента Башара Асада, які влада придушила силою. Внаслідок цього по всій країні почали спалахувати масові акції протесту з вимогою відставки уряду Асада. Конфлікти з часом переросли у військове протистояння, що змусило за вісім років щонайменше 13 мільйонів сирійців залишити свої домівки і тікати до інших країн.

Базований у Великобританії Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини отримує інформацію від активістів безпосередньо на місці подій у Сирії. Можливості перевірити дані SOHR з незалежних джерел немає. За даними, презентованими центром моніторингу у вересні минулого року, число жертв сирійської війни складало 360 тисяч осіб.

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