Від початку агресії РФ на Донбасі загинули майже три тисячі військових - Порошенко

За час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців. Про це чинний президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з військовими операції об'єднаних сил (ООС) у Донецькій області у понеділок, 6 квітня.

"Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїнів", - зазначив Порошенко.

В рамках робочої поїздки до Донецької області він відвідав місце бою за десятий блокпост та ушанував пам'ять загиблих під час його захисту у липні 2014 року. Тоді у бою загинули сім українських військових.

Також в рамках візиту в зону проведення ООС Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку збільшити доплати військовослужбовцям на п'ять тисяч гривень - до 17 тисяч гривень. Порошенко додав, що з урахуванням 10,3 тисяч гривень грошового забезпечення та 17 тисяч гривень доплати військові на передовій загалом зможуть отримувати понад 27 тисяч гривень.

Крім того, Петро Порошенко повідомив, що ухвалив рішення призначити на посаду командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, підтримавши відповідну пропозицію міністерства оборони України. До цього Сирський займав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, брав активну участь в антитерористичній операції на Донбасі та очолював її.

Нагадаємо, що згідно даних Моніторингової місії ООН з прав людини у Києві, загальна кількість жертв на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року склала від 12800 до 13000 осіб. Ці дані були опубліковані 21 січня цього року на запит інформаційного агентства dpa.

За даними місії, приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.

У 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж 2017 року), 224 дістали поранення. Українські військові оцінюють свої втрати у 100 загиблих та понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих та 310 поранених.