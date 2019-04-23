Від початку агресії РФ на Донбасі загинули майже три тисячі військових - Порошенко

За час від початку російської агресії в Донецькій та Луганській областях загинули 2973 українських військовослужбовців. Про це чинний президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з військовими операції об'єднаних сил (ООС) у Донецькій області у понеділок, 6 квітня.
"Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїнів", - зазначив Порошенко.
В рамках робочої поїздки до Донецької області він відвідав місце бою за десятий блокпост та ушанував пам'ять загиблих під час його захисту у липні 2014 року. Тоді у бою загинули сім українських військових.
Також в рамках візиту в зону проведення ООС Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку збільшити доплати військовослужбовцям на п'ять тисяч гривень - до 17 тисяч гривень. Порошенко додав, що з урахуванням 10,3 тисяч гривень грошового забезпечення та 17 тисяч гривень доплати військові на передовій загалом зможуть отримувати понад 27 тисяч гривень.
Крім того, Петро Порошенко повідомив, що ухвалив рішення призначити на посаду командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, підтримавши відповідну пропозицію міністерства оборони України. До цього Сирський займав посаду заступника начальника Генштабу ЗСУ, брав активну участь в антитерористичній операції на Донбасі та очолював її.
Нагадаємо, що згідно даних Моніторингової місії ООН з прав людини у Києві, загальна кількість жертв на Донбасі з квітня 2014 року до кінця 2018 року склала від 12800 до 13000 осіб. Ці дані були опубліковані 21 січня цього року на запит інформаційного агентства dpa.
За даними місії, приблизно 3300 загиблих на Донбасі були цивільними особами, 4000 - військовослужбовцями української армії, а 5500 - підтримуваними Росією озброєними бойовиками. Ще від 27 тисяч до 30 тисяч осіб отримали під час конфлікту поранення.
У 2018 році, за даними ООН, на Донбасі загинули 55 цивільних осіб (це вдвічі менше, ніж 2017 року), 224 дістали поранення. Українські військові оцінюють свої втрати у 100 загиблих та понад 500 поранених. Проросійські сепаратисти повідомляють про 162 загиблих та 310 поранених.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Перемога і мир
Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Гроші на колесах
Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Короткий перепочинок
2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
На фронті
Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Без надії
73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Мир на умовах ворога
Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Потрібні мирні переговори
У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.
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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Нарешті мир?
Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.
Автор: Дженніфер Ваґнер