Відставку Гройсмана Рада розгляне у четвер - Парубій

У четвер, 30 травня, Верховна Рада України може розглянути питання відставки українського уряду на чолі із прем'єром Володимиром Гройсманом. Про це у понеділок, 27 травня, заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

"На четвер, як ми домовлялися попереднього тижня, планується блок питань аграрної політики, але також, згідно із законом, колеги, ми маємо розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів України", - зазначив Парубій під час засідання погоджувальної ради керівників парламентських фракцій і груп.

Він нагадав, що парламент має десять днів для розгляду цього питання, і дав доручення комітету правової політики розглянути питання відставки уряду та прем'єра у середу.

Про свій намір піти у відставку Гройсман заявив після засідання кабінету міністрів 22 травня. Раніше того дня президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови заявив про розпуск українського парламенту та закликав членів уряду піти у відставку. "Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять", - заявив Зеленський.

Саме словами нового президента Гройсман пояснив своє рішення. "Я думаю, ви всі розумієте, що уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою, а не перед новообраним президентом. Але разом із тим я для себе ухвалив рішення подати у відставку одразу після проведення чергового засідання уряду в середу", - наголосив Гройсман.

24 травня керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстровано в українському парламенті.