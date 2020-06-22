 Відпустка в часи пандемії: куди можна подорожувати з України | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 02.07.2020

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Україна

Відпустка в часи пандемії: куди можна подорожувати з України

З початком сезону відпусток дедалі більше країн відкривають кордони для подорожей. Шенгенська зона поки що для України залишається закритою. Кілька європейських країн, однак, уже почали пускати українських туристів.

Ägypten Pyramiden von Gizeh | Wiederaufnahme Tourismus | Coronavirus (Reuters/M. Abd El Ghany)

Євросоюз з 1 липня почав відкривати свої зовнішні кордони для туристів з третіх країн. На тлі останніх антирекордів за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Україна не потрапила до переліку 15 країн, для яких радять зняти обмеження. Утім, українці все ж можуть поїхати у відпустку за кордон. DW розповідає, які країни вже пускають жителів України та за яких умов.

Як потрапити до списку країн, для яких кордони ЄС відкриті?

До списку потрапили: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. Цей перелік, який держави ЄС затвердили після майже трьох тижнів напружених дебатів, є лише рекомендацією. Адже кордон - це повноваження національних держав, а не Євросоюзу. Утім, у всіх урядів є вагома мотивація виконувати рекомендацію: у Брюсселі застерігають, що за некоординованого відкриття зовнішніх кордонів є високий ризик запровадження прикордонного контролю всередині шенгенської зони.

Список країн, з яких можна буде вільно поїхати до Євросоюзу, переглядатимуть кожні два тижні. Для того, щоб потрапити до нього, треба, щоб в Україні за останні два тижні кількість нових випадків COVID-19 не перевищувала або була близькою до середнього у ЄС рівня. Якщо виходити з даних Європейського центру з профілактики та контролю хвороб (ECDC), в Україні цей показник був на рівні 30 випадків. Натомість у майже всіх країнах ЄС - нижче 20.

Слід зауважити, що це не єдиний критерій. До списку вноситимуть лише ті країни, до чиєї статистики щодо COVID-19 є довіра. Кількість тестів та інші заходи для стримування поширення коронавірусу також є важливими показниками.

Поїздка з України до ЄС можлива, але за вагомої причини

Кордони Євросоюзу для українців не є цілковито закритими. Ті громадяни України, котрі мають дозвіл на проживання в ЄС, мають право на перетин кордону. Для всіх інших заборонені є лише так звані "необов'язкові" поїздки.

Сезонні робітники, медики, студенти з України вже зараз можуть в'їхжджати до країн Шенгенської зони. Відпускникам ще доведеться почекати

Сезонні робітники, медики, студенти з України вже зараз можуть в'їхжджати до країн Шенгенської зони. Відпускникам ще доведеться почекати

Обов'язковими вважаються поїздки таких категорій: медичні працівники та фахівці, які доглядають за людьми похилого віку, сезонні працівники, співробітники транспорту, дипломати, особи, котрі їдуть з нагальних сімейних причин, моряки, а також транзитні пасажири. Тепер до них додали студентів, які їдуть на навчання, а також висококваліфікованих працівників, які не можуть виконати роботу віддалено та якщо її не можна відкласти.

Слід зауважити, що кожна держава ЄС сама вирішує, кого саме пускати з цих категорій. Німеччина, наприклад, пускатиме лише тих студентів, які "не можуть цілковито здійснювати їхнє навчання з-за кордону". Польща, натомість, пускає більше категорій українців. Тому перш ніж планувати поїздку, варто перевірити умови у конкретній країні.

Німеччина

Уряд ФРН вирішив відкрити кордони країни з 2 липня для жителів поки що лише 11 країн зі списку, ухваленого Радою ЄС. Жителі Сербії, Марокко, Руанди та Алжиру подорожувати до Німеччини не зможуть.

У німецькому МВС зазначають, що люди, які приїжджають з "регіонів з підвищеним ризиком", загалом мають проходити двотижневу самоізоляцію. Інститут імені Роберта Коха станом на 1 липня відносить Україну до таких регіонів. Утім, остаточно вимогу щодо самоізоляції регулює кожна федеральна земля Німеччини самостійно.

Читайте також: Відкриті кордони: що потрібно знати тим, хто їде до Німеччини після карантину

Угорщина

Громадяни України можуть в'їжджати на прикордонні території Угорщини, розташовані в межах 30 кілометрів від кордону між двома державами. Перебувати там можна не більше 24 годин.

Хорватія

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив 1 липня, що для України вже відкрили кордони п'ять туристичних країн: Хорватія, Албанія, Чорногорія, Туреччина та Єгипет.

Взагалі-то рекомендація Ради ЄС мала бути адресована 30 країнам так званої "зони ЄС+". Це 26 країн ЄС (крім Ірландії) та чотири асоційовані з Шенгеном країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Щоправда, Данія застосувала своє особливе право залишитися осторонь цієї рекомендації. А Хорватія скористалася тим, що вона, як і Болгарія, Румунія та Кіпр, ще не увійшла до Шенгенської зони. І тому на її кордоні з Шенгеном діє контроль. Але пустити туристів з України та інших країн вирішила одна лише Хорватія з країн ЄС.

Серед країн ЄС поки що до себе пускає українських туристів лише Хорватія

Серед країн ЄС поки що до себе пускає українських туристів лише Хорватія

До країни можна в'їхати з метою ведення бізнесу або ж туризму. Для в'їзду до країни відпочивальник має надати підтвердження бронювання готелю чи іншого житла. Перед поїздкою слід заповнити електронний формуляр  та роздрукувати сертифікат, який людина отримає після його подачі.

Західні Балкани

До Чорногорії громадяни України можуть в'їжджати ще з 22 червня. Умова - негативний тест на COVID-19. В українському посольстві у Чорногорії уточнили, що це має бути або ПЛР-тест, або ІФА-тест на антитіла. Експрестест не підходить. Аналіз потрібно здати за 72 години до перетину кордону Чорногорії у лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 чи ISO/IEC 17025. Посольство радить лише летіти до країни літаком.

Для туристичної поїздки в Албанію не потрібен тест на відсутність COVID-19. Вимоги самоізоляції також нема.

Також українців пускають Сербія та Північна Македонія.

Туреччина

Ця країна пускає українських туристів лише за наявності страхового полісу на випадок COVID-19. Його радять придбати заздалегідь, однак, посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що купити страхування можна і в аеропорту. Після прибуття на летовище у пасажирів вимірюють температуру. Якщо вона підвищена або ж є інші симптоми коронавірусної хвороби, то проводять безоплатний тест.

Єгипет

Для іноземних туристів з 1 липня доступний ще один популярний туристичний напрям. Обмежень для українців під час в'їзду немає. Після повернення, однак, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію, бо в Єгипті високий рівень хворих на COVID-19.

Інші країни світу

Можливість поїхати в інші країни можна перевірити на порталі МЗС України . Наприклад, до США в'їзд для українців можливий, якщо вони не відвідували за останні 14 днів Шенгенську зону, Великобританію, Ірландію, Китай, Іран і Бразилію. Пускає туристів з України й Камбоджа, але лише зі страховим полісом, який покриває витрати на 50 тисяч доларів, а також після сплати застави в три тисячі доларів. Щоправда, до більшості країн зараз з України дістатися неможливо. Обидва київські аеропорти здійснюють рейси зокрема до Туреччини, Єгипту, Албанії, а також Білорусі. Після прибуття до останньої доведеться пройти самоізоляцію.

  • Варнемюнде, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Варнемюнде, Німеччина

    Німці цьогоріч, схоже, здебільшого проведуть свою відпустку під девізом #stayhome, у тому сенсі, що залишатимуться в Німеччині. Тут першість за кількістю цілей для відпочивальників тримає земля Мекленбург-Передня Померанія, розташована на узбережжі Балтійського моря. Один із найвідоміших пляжів - Варнемюнде - завдовжки 15 кілометрів. Головне, щоб із погодою пощастило!

  • Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Санкт-Петер-Ордінг, Німеччина

    На іншому морі, що омиває північ Німеччини - Північному, - особливо популярним є 12-кілометровий пляж у Санкт-Петер-Ордінгу. Відпочивальники підлаштовуються під режим припливів і відпливів - іноді вода є, іноді до неї ще треба дійти. Більшість людей відпочивають у пляжних мушлях, цьогоріч - на відстані одне від одного. Для любителів порухатися - серфінг, вітрильний спорт і запуск повітряних зміїв.

  • Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ес-Тренк, Майорка, Іспанія

    Пляжі й бухти середземноморського острова Майорка для багатьох німців - синонім слова "літній відпочинок". Пляж Ес-Тренк розташований лише у 45 хвилинах їзди від столиці острова Пальми. Він приваблює туристів своєю кришталево-чистою водою. Ес-Тренк - останній незабудований пляж Майорки - ландшафт із дюнами навколо нього має статус природоохоронної зони.

  • Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Плая-де-ла-Барроса, Іспанія

    Материковою Іспанією розкидані 566 пляжів, що розмістилися уздовж восьми тисяч кілометрів узбережжя Атлантичного океану та Середземного моря. Один із найпопулярніших пляжів - Плая-де-ла-Барроса на самому півдні країни в Андалусії. Відпочивальники тут можуть забути про докори сумління - пляж відзначений "блакитним прапором" від ЄС за його сумісність із захистом довкілля.

  • Камольї, Італія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Камольї, Італія

    Для німців найкоротший шлях до Італії пролягає через Австрію чи Швейцарію й веде до узбережжя Лігурійського моря. Найвідоміші містечка тут - Портофіно, Чінкве-Терре, Сан-Ремо. Тутешнє узбережжя називають італійською Рив'єрою, воно засіяне маленькими чепурними містечками, розділеними пляжами. Особливо мальовничим вважається пляж Камольї, де панує справжнє "дольче віта" - солодке життя.

  • Пляж Ескале, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Ескале, Франція

    Італійська Рив'єра плавно переходить у французьку, більш відому як Лазурне узбережжя. Поряд із фешенебельними і дуже дорогими пляжами Канн і Ніцци уздовж узбережжя одна за одною вишикувалися різноманітні бухти. Доступ до багатьох із них можливий лише пішки чи на човні. Дуже популярним є пляж Ескале неподалік від Сен-Тропе. Він безкоштовний і до нього можна дістатись на авто.

  • Керемма, Франція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Керемма, Франція

    Відпочивати на північ Франції їдуть ті, кого не лякають вітер і дощ і хто прагне усамітнитися. Найнедоторканішими і найпопулярнішими туристичними цілями в Бретані є Кот-д'Амор і Фіністер, відомий своїми дюнами. Найбільша з них - Керемма - простягається на відстань понад п'ять кілометрів та розташована поблизу населеного пункту Трефле. За нею - пляжі, один гарніший за інший.

  • Елафонісі, Крит, Греція

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Елафонісі, Крит, Греція

    Вам який острів? Якщо порахувати всі грецькі острови, то вийде понад три тисячі. Найбільший - Крит - є магнітом для понад чотирьох мільйонів туристів щороку. Різноманітні бухти, в яких морська вода переливається всіма можливими кольорами, змагаються за прихильність відпочивальників. Однією з найкрасивіших вважається бухта Елафонісі з її пляжем з дрібного піску.

  • Прая-да-Марина, Португалія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Прая-да-Марина, Португалія

    Узбережжя Алгарве має багато облич: тут можна відпочити і з родиною, і потусити на вечірках, і зайнятися серфінгом, і позасмагати на пляжі. При цьому воно залишається диким і первісним. Захищений скелями заввишки 30 метрів пляж Прая-да-Марина вважається одним із найкрасивіших пляжів Португалії. З оглядового майданчика "Мірадура" можна насолодитися чудовою панорамою.

  • Пляж Подраче, Хорватія

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Пляж Подраче, Хорватія

    Хорватія особливо приваблює німецьких туристів, адже до неї можна доїхати на авто, проїхавшись уздовж узбережжя Адріатичного моря. У Далматії, що на південь від Спліта, розташований курорт Брела. Його пляжі - серед яких і Подраче (на фото) - можуть задовольнити всі бажання відпочивальників та вважаються одними з найгарніших у Хорватії.

  • Ожехово, Польща

    Найпопулярніші пляжі Європи

    Ожехово, Польща

    Польське узбережжя Балтійського моря приваблює німецьких туристів своїми низькими у порівнянні з Німеччиною цінами на готелі та їжу. Гарні пляжі розсіяні на узбережжі довжиною 800 кілометрів. Найпопулярнішими серед туристів є Свіноуйсьце і Колобжег. Невеличкі пляжі на кшталт Ожехово (на фото) наче створені для відпочивальників, які хочуть ненадовго відпочити від натовпів.

    Автор: Анн Термеш, Данило Білик


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