Відпустка в часи пандемії: куди можна подорожувати з України

Євросоюз з 1 липня почав відкривати свої зовнішні кордони для туристів з третіх країн. На тлі останніх антирекордів за кількістю виявлених нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Україна не потрапила до переліку 15 країн, для яких радять зняти обмеження. Утім, українці все ж можуть поїхати у відпустку за кордон. DW розповідає, які країни вже пускають жителів України та за яких умов.

Як потрапити до списку країн, для яких кордони ЄС відкриті?

До списку потрапили: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Чорногорія, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай. Цей перелік, який держави ЄС затвердили після майже трьох тижнів напружених дебатів, є лише рекомендацією. Адже кордон - це повноваження національних держав, а не Євросоюзу. Утім, у всіх урядів є вагома мотивація виконувати рекомендацію: у Брюсселі застерігають, що за некоординованого відкриття зовнішніх кордонів є високий ризик запровадження прикордонного контролю всередині шенгенської зони.

Список країн, з яких можна буде вільно поїхати до Євросоюзу, переглядатимуть кожні два тижні. Для того, щоб потрапити до нього, треба, щоб в Україні за останні два тижні кількість нових випадків COVID-19 не перевищувала або була близькою до середнього у ЄС рівня. Якщо виходити з даних Європейського центру з профілактики та контролю хвороб (ECDC), в Україні цей показник був на рівні 30 випадків. Натомість у майже всіх країнах ЄС - нижче 20.

Слід зауважити, що це не єдиний критерій. До списку вноситимуть лише ті країни, до чиєї статистики щодо COVID-19 є довіра. Кількість тестів та інші заходи для стримування поширення коронавірусу також є важливими показниками.

Поїздка з України до ЄС можлива, але за вагомої причини

Кордони Євросоюзу для українців не є цілковито закритими. Ті громадяни України, котрі мають дозвіл на проживання в ЄС, мають право на перетин кордону. Для всіх інших заборонені є лише так звані "необов'язкові" поїздки.

Сезонні робітники, медики, студенти з України вже зараз можуть в'їхжджати до країн Шенгенської зони. Відпускникам ще доведеться почекати

Обов'язковими вважаються поїздки таких категорій: медичні працівники та фахівці, які доглядають за людьми похилого віку, сезонні працівники, співробітники транспорту, дипломати, особи, котрі їдуть з нагальних сімейних причин, моряки, а також транзитні пасажири. Тепер до них додали студентів, які їдуть на навчання, а також висококваліфікованих працівників, які не можуть виконати роботу віддалено та якщо її не можна відкласти.

Слід зауважити, що кожна держава ЄС сама вирішує, кого саме пускати з цих категорій. Німеччина, наприклад, пускатиме лише тих студентів, які "не можуть цілковито здійснювати їхнє навчання з-за кордону". Польща, натомість, пускає більше категорій українців. Тому перш ніж планувати поїздку, варто перевірити умови у конкретній країні.

Німеччина

Уряд ФРН вирішив відкрити кордони країни з 2 липня для жителів поки що лише 11 країн зі списку, ухваленого Радою ЄС. Жителі Сербії, Марокко, Руанди та Алжиру подорожувати до Німеччини не зможуть.

У німецькому МВС зазначають, що люди, які приїжджають з "регіонів з підвищеним ризиком", загалом мають проходити двотижневу самоізоляцію. Інститут імені Роберта Коха станом на 1 липня відносить Україну до таких регіонів. Утім, остаточно вимогу щодо самоізоляції регулює кожна федеральна земля Німеччини самостійно.

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Угорщина

Громадяни України можуть в'їжджати на прикордонні території Угорщини, розташовані в межах 30 кілометрів від кордону між двома державами. Перебувати там можна не більше 24 годин.

Хорватія

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив 1 липня, що для України вже відкрили кордони п'ять туристичних країн: Хорватія, Албанія, Чорногорія, Туреччина та Єгипет.

Взагалі-то рекомендація Ради ЄС мала бути адресована 30 країнам так званої "зони ЄС+". Це 26 країн ЄС (крім Ірландії) та чотири асоційовані з Шенгеном країни: Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн. Щоправда, Данія застосувала своє особливе право залишитися осторонь цієї рекомендації. А Хорватія скористалася тим, що вона, як і Болгарія, Румунія та Кіпр, ще не увійшла до Шенгенської зони. І тому на її кордоні з Шенгеном діє контроль. Але пустити туристів з України та інших країн вирішила одна лише Хорватія з країн ЄС.

Серед країн ЄС поки що до себе пускає українських туристів лише Хорватія

До країни можна в'їхати з метою ведення бізнесу або ж туризму. Для в'їзду до країни відпочивальник має надати підтвердження бронювання готелю чи іншого житла. Перед поїздкою слід заповнити електронний формуляр та роздрукувати сертифікат, який людина отримає після його подачі.

Західні Балкани

До Чорногорії громадяни України можуть в'їжджати ще з 22 червня. Умова - негативний тест на COVID-19. В українському посольстві у Чорногорії уточнили, що це має бути або ПЛР-тест, або ІФА-тест на антитіла. Експрестест не підходить. Аналіз потрібно здати за 72 години до перетину кордону Чорногорії у лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 чи ISO/IEC 17025. Посольство радить лише летіти до країни літаком.

Для туристичної поїздки в Албанію не потрібен тест на відсутність COVID-19. Вимоги самоізоляції також нема.

Також українців пускають Сербія та Північна Македонія.

Туреччина

Ця країна пускає українських туристів лише за наявності страхового полісу на випадок COVID-19. Його радять придбати заздалегідь, однак, посол України в Туреччині Андрій Сибіга повідомив, що купити страхування можна і в аеропорту. Після прибуття на летовище у пасажирів вимірюють температуру. Якщо вона підвищена або ж є інші симптоми коронавірусної хвороби, то проводять безоплатний тест.

Єгипет

Для іноземних туристів з 1 липня доступний ще один популярний туристичний напрям. Обмежень для українців під час в'їзду немає. Після повернення, однак, доведеться проходити двотижневу самоізоляцію, бо в Єгипті високий рівень хворих на COVID-19.

Інші країни світу

Можливість поїхати в інші країни можна перевірити на порталі МЗС України . Наприклад, до США в'їзд для українців можливий, якщо вони не відвідували за останні 14 днів Шенгенську зону, Великобританію, Ірландію, Китай, Іран і Бразилію. Пускає туристів з України й Камбоджа, але лише зі страховим полісом, який покриває витрати на 50 тисяч доларів, а також після сплати застави в три тисячі доларів. Щоправда, до більшості країн зараз з України дістатися неможливо. Обидва київські аеропорти здійснюють рейси зокрема до Туреччини, Єгипту, Албанії, а також Білорусі. Після прибуття до останньої доведеться пройти самоізоляцію.