 Відомство ЄС підвищило рівень ризику зараження коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2020

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Новини

Відомство ЄС підвищило рівень ризику зараження коронавірусом

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб підвищив рівень ризику зараження коронавірусом для Європи до "від помірного до високого". Станом на 2 березня в ЄС ним інфікувалися понад 2100 людей.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференці щодо коронавірусу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференці щодо коронавірусу

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) у понеділок, 2 березня, підвищив рівень ризику зараження коронавірусом до "від помірного до високого". Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції у Брюсселі.

DW.COM

В Італії коронавірусом заразилися вже майже 1,7 тисячі людей. Уряд країни готує пакет фінансової допомоги на 3,6 мільярда євро для особливо уражених секторів економіки. (01.03.2020)

Через поширення коронавірусу французький уряд заборонив усі заходи у закритих приміщеннях з понад п'ятьма тисячами учасників. У регіонах, які є осередками поширення хвороби, скасували взагалі усі масові заходи. (29.02.2020)

Станом на ранок 1 березня у Німеччині коронавірус виявили у 117 осіб. Найбільше випадків - у землі Північний-Рейн Вестфалія. Водночас поки що офіційно не виявили жодних хворих у Берліні. (01.03.2020)

"ECDC оголосив, що рівень ризику підвищився "від помірного до високого" для людей в Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися", - наголосила фон дер Ляєн, цитує агенція новин AFP.

Згідно з оприлюдненою оновленою оцінкою ECDC, ризик зараження коронавірусом в країнах ЄС, Європейського економічного простору (ЄЕП) на у Великобританії - "від помірного до високого". Раніше відомство оцінювало рівень ризику як помірний. Також "від помірного до високого" оцінюється ризик виникнення у цих країнах нових осередків на кшталт півночі Італії.

Також центр як високий оцінює рівень ризику зараження коронавірусом у країнах, де зафіксували його поширення.

За даними ECDC, станом на ранок 2 березня в країнах ЄС, ЄЕП, Великобританії, Монако, Сан-Марино та Швейцарії зафіксовано 2199 випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків, як і раніше, спостерігається на півночі Італії. Загалом у цій країні коронавірусом інфікувалися 1694 людей. У Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 10 годину 2 березня зафіксовано вже 150 випадків.

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