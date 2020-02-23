Відомство ЄС підвищило рівень ризику зараження коронавірусом

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) у понеділок, 2 березня, підвищив рівень ризику зараження коронавірусом до "від помірного до високого". Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на пресконференції у Брюсселі.

"ECDC оголосив, що рівень ризику підвищився "від помірного до високого" для людей в Європейському Союзі. Іншими словами, вірус продовжує поширюватися", - наголосила фон дер Ляєн, цитує агенція новин AFP.

Згідно з оприлюдненою оновленою оцінкою ECDC, ризик зараження коронавірусом в країнах ЄС, Європейського економічного простору (ЄЕП) на у Великобританії - "від помірного до високого". Раніше відомство оцінювало рівень ризику як помірний. Також "від помірного до високого" оцінюється ризик виникнення у цих країнах нових осередків на кшталт півночі Італії.

Також центр як високий оцінює рівень ризику зараження коронавірусом у країнах, де зафіксували його поширення.

За даними ECDC, станом на ранок 2 березня в країнах ЄС, ЄЕП, Великобританії, Монако, Сан-Марино та Швейцарії зафіксовано 2199 випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків, як і раніше, спостерігається на півночі Італії. Загалом у цій країні коронавірусом інфікувалися 1694 людей. У Німеччині, за даними Інституту імені Роберта Коха, станом на 10 годину 2 березня зафіксовано вже 150 випадків.

