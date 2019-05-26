 Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.05.2019

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Європа

Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Результати виборів до Європарламенту, попри зміни у складі його більшості, не становлять серйозного ризику для інтересів України. Але Києву треба буде шукати союзників серед новообраних євродепутатів, кажуть експерти.

У попередньому складі Європарламенту було чимало друзів України (на фото - євродепутатка від Латвії Сандра Калнієте, березень 2014 року)

У попередньому складі Європарламенту було чимало "друзів України" (на фото - євродепутатка від Латвії Сандра Калнієте, березень 2014 року)

Українська влада не приховує свого задоволення результатами виборів до Європарламенту (ЄП). У Києві переконані, що новосформована більшість в ЄП буде прихильною до України.  "У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін. 

Експерти в цілому поділяють цю думку, проте радять Києву не заспокоюватися і не сповільнювати реформи. Оскільки критичні голоси популістів та євроскептиків у Європарламенті нового скликання лунатимуть набагато гучніше.

Прихильна коаліція

Те, що Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів не зможуть, як раніше, сформувати більшість у Європарламенті, не є трагедією, оскільки до створення більшості буде залучений "Альянс лібералів і демократів за Європу", який також є зручним партнером для України. Таку думку у коментарі DW висловив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра.

Infografik 27.05.2019, 7:07 EU Wahl 2019 - Parlament UKR

Директорка представництва Світового конгресу українців зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі Марина Ярошевич також вважає, що українське питання в новому Європарламенті жодним чином не стане контроверсійним. "Воно гуртуватиме навколо себе однодумців як серед переобраних членів ЄП, так і новачків, бо ліберали і Зелені, які будуть залучені до формування коаліційної більшості, послідовно обстоюють українські інтереси", - вважає Ярошевич.  Окрім того, за її словами, Україна налаштована продовжити євроінтеграцію, і це нині закріплено в Конституції, тож є сподівання, що дії української влади "завойовуватимуть все більшу прихильність у європейських партерів".

Євроскептики страшні лише на словах

Новою тенденцією цьогорічних виборів до Європарламенту стало збільшення кількості мандатів у праворадикальних  і популістських партій, серед яких найбільше критиків України. Лео Літра прогнозує, що "на ухвалення конкретних рішень це великого впливу не матиме",  проте негативних висловлювань "на адресу України та інших країн "Східного партнерства" стане більше і вони лунатимуть гучніше". 

Голоси євроскептиків  дещо розмиватимуть непохитність позиції ЄП щодо України, але радше це траплятиметься у процесі пошуку складних компромісів з низки інших питань, вважає Ярошевич. "Не думаю, щоб Україна була для євроскептиків  топ-пріоритетом, адже головні питання на їхньому порядку денному - перегляд відносин їхніх країн з ЄС та протидія міграції", - пояснила вона.

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Загроза від зміцнілого крила євроскептиків полягає у тому, що вони можуть завдавати Україні ударів за окремими напрямками, припускає директор Інституту світової політики Євген Магда. "Вже на початку роботи нового Європарламенту євроскептики можуть гучно, в максимально нахабній манері нагадати Україні, що відповідно до угоди про асоціацію вона не має права претендувати на вступ до ЄС, і нагадуватимуть про це ще багато разів", - сказав Магда у коментарі DW.

У пошуках нових друзів

Попри прогнозовану прихильність до України більшості у новому Європарламенті не варто сподіватися, що для Києва "все буде легко і доступно". "Адже ті партії, які сформують більшість,  теж вимагатимуть імплементації реформ", - нагадує Літра. Крім того, українським політикам необхідно буде шукати партнерів у новому парламенті, оскільки "кілька серйозних союзників України не брали участі у виборах". Серед них експерт називає німецьких депутатів Ребекку Гармс (Rebecca Harms) з фракції Зелених та Ельмара Брока (ElmarBrok ) з ЄНП. "Ці люди звертали особливу увагу на Україну і їх нам не вистачатиме", - визнає аналітик. Тепер ті українські партії, які мають відносини з партіями європейськими, повинні шукати "нові імена, нових людей, які захищатимуть, просуватимуть і конструктивно критикуватимуть Україну".

Ребекка Гармс

Ребекка Гармс була серед найпомітніших "друзів України" в Європарламенті

Марина Ярошевич  сподівається, що найближчим часом у Європарламенті оновиться неформальна група "Друзі України". За її словами, за останні п'ять років була пророблена така величезна робота, що "серед переобраних депутатів пальму першості у просуванні українського питання в ЄП точно є кому перебрати".

Геополітичне жебрацтво не допоможе

Якщо в новому Європарламенті не буде групи "Друзі України", то це стане не лише недоліком української політики. "Це засвідчить, що у Європарламенті не розуміють, що будь-який інтеграційний проект у Європі без України не може вважатися завершеним", - наголошує  Магда.

Проте експерт переконаний, що Україна має передусім сконцентруватися на внутрішніх перетвореннях, а "не займатися геополітичним жебракуванням в ЄС". "Ми зможемо чогось досягнути лише в тому разі, якщо Україна буде чітко визначати власні інтереси і чітко говорити про них, у тому числі і з Європарламентом, використовуючи відомий принцип "більше за більше"", - наголосив Магда.

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    Автор: Чейс Вінтер, Валерій Сааков


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Цьогорічні вибори до Європарламенту стали знаковими. Багато традиційних партій зазнали значних електоральних втрат. Утім, прориву популістів не відбулося. Як проголосували окремі країни ЄС - у фотодобірці DW. (27.05.2019)  

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Вибори до Європарламенту: головні наслідки для України (27.05.2019)  

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Докладно

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