Відлуння євровиборів у Києві: чого очікують в Україні від нового Європарламенту

Українська влада не приховує свого задоволення результатами виборів до Європарламенту (ЄП). У Києві переконані, що новосформована більшість в ЄП буде прихильною до України. "У новому складі Європарламенту наші друзі безумовно переважають. Запорука нашого спільного успіху - дружба і європейські цінності", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Експерти в цілому поділяють цю думку, проте радять Києву не заспокоюватися і не сповільнювати реформи. Оскільки критичні голоси популістів та євроскептиків у Європарламенті нового скликання лунатимуть набагато гучніше.

Прихильна коаліція

Те, що Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів не зможуть, як раніше, сформувати більшість у Європарламенті, не є трагедією, оскільки до створення більшості буде залучений "Альянс лібералів і демократів за Європу", який також є зручним партнером для України. Таку думку у коментарі DW висловив старший аналітик Центру "Нова Європа" Лео Літра.

Директорка представництва Світового конгресу українців зі зв’язків з міжнародними організаціями в Брюсселі Марина Ярошевич також вважає, що українське питання в новому Європарламенті жодним чином не стане контроверсійним. "Воно гуртуватиме навколо себе однодумців як серед переобраних членів ЄП, так і новачків, бо ліберали і Зелені, які будуть залучені до формування коаліційної більшості, послідовно обстоюють українські інтереси", - вважає Ярошевич. Окрім того, за її словами, Україна налаштована продовжити євроінтеграцію, і це нині закріплено в Конституції, тож є сподівання, що дії української влади "завойовуватимуть все більшу прихильність у європейських партерів".

Євроскептики страшні лише на словах

Новою тенденцією цьогорічних виборів до Європарламенту стало збільшення кількості мандатів у праворадикальних і популістських партій, серед яких найбільше критиків України. Лео Літра прогнозує, що "на ухвалення конкретних рішень це великого впливу не матиме", проте негативних висловлювань "на адресу України та інших країн "Східного партнерства" стане більше і вони лунатимуть гучніше".

Голоси євроскептиків дещо розмиватимуть непохитність позиції ЄП щодо України, але радше це траплятиметься у процесі пошуку складних компромісів з низки інших питань, вважає Ярошевич. "Не думаю, щоб Україна була для євроскептиків топ-пріоритетом, адже головні питання на їхньому порядку денному - перегляд відносин їхніх країн з ЄС та протидія міграції", - пояснила вона.

Загроза від зміцнілого крила євроскептиків полягає у тому, що вони можуть завдавати Україні ударів за окремими напрямками, припускає директор Інституту світової політики Євген Магда. "Вже на початку роботи нового Європарламенту євроскептики можуть гучно, в максимально нахабній манері нагадати Україні, що відповідно до угоди про асоціацію вона не має права претендувати на вступ до ЄС, і нагадуватимуть про це ще багато разів", - сказав Магда у коментарі DW.

У пошуках нових друзів

Попри прогнозовану прихильність до України більшості у новому Європарламенті не варто сподіватися, що для Києва "все буде легко і доступно". "Адже ті партії, які сформують більшість, теж вимагатимуть імплементації реформ", - нагадує Літра. Крім того, українським політикам необхідно буде шукати партнерів у новому парламенті, оскільки "кілька серйозних союзників України не брали участі у виборах". Серед них експерт називає німецьких депутатів Ребекку Гармс (Rebecca Harms) з фракції Зелених та Ельмара Брока (ElmarBrok ) з ЄНП. "Ці люди звертали особливу увагу на Україну і їх нам не вистачатиме", - визнає аналітик. Тепер ті українські партії, які мають відносини з партіями європейськими, повинні шукати "нові імена, нових людей, які захищатимуть, просуватимуть і конструктивно критикуватимуть Україну".

Ребекка Гармс була серед найпомітніших "друзів України" в Європарламенті

Марина Ярошевич сподівається, що найближчим часом у Європарламенті оновиться неформальна група "Друзі України". За її словами, за останні п'ять років була пророблена така величезна робота, що "серед переобраних депутатів пальму першості у просуванні українського питання в ЄП точно є кому перебрати".

Геополітичне жебрацтво не допоможе

Якщо в новому Європарламенті не буде групи "Друзі України", то це стане не лише недоліком української політики. "Це засвідчить, що у Європарламенті не розуміють, що будь-який інтеграційний проект у Європі без України не може вважатися завершеним", - наголошує Магда.

Проте експерт переконаний, що Україна має передусім сконцентруватися на внутрішніх перетвореннях, а "не займатися геополітичним жебракуванням в ЄС". "Ми зможемо чогось досягнути лише в тому разі, якщо Україна буде чітко визначати власні інтереси і чітко говорити про них, у тому числі і з Європарламентом, використовуючи відомий принцип "більше за більше"", - наголосив Магда.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Італія: праві популісти зміцнюють свої позиції Правопопулістська "Ліга півночі" міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні перемогла в Італії, здобувши 34,3 відсотка. Це на 17 відсотків перевищує результат парламентських виборів 2018 року і взагалі найвищий результат за всю історію партії. Опозиційні соціал-демократи отримали 22,7 відсотка. Коаліційний партнер Ліги - "Рух п'яти зірок" - здобув майже 17 відсотків.

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Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Австрія: попереду партія канцлера Курца В Австрії лідирує консервативна Австрійська народна партія канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz), що здобуває 34,5 відсотка. На другому місці Соціал-демократична партія Австрії з результатом у 23,5 відсотка. Праві популісти з Австрійської партії свободи набрали майже 18 відсотків. За ними йдуть Зелені та "Нова Австрія - Ліберальний форум" з 14 й 8,7 відсотка відповідно.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Польща: партія Качинського - беззаперечний лідер У Польщі перемогу здобула націонал-консервативна правляча партія "Право і справедливість", отримавши 45,56 відсотка голосів. Опозиційний альянс "Європейська коаліція" набрав 38,3 відсотка підтримки. На третьому місці - нещодавно створена ліволіберальна партія "Весна", що набирає 6,04 відсотка. Цього разу в Польщі зафіксовано рекордну явку для європейських виборів - 45,61 відсотка.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Іспанія: попереду соціалісти Переможцем цьогорічних виборів до ЄП в Іспанії стала Іспанська соціалістична робітнича партія чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Соціалісти здобувають 32,8 відсотка та матимуть 20 мандатів, це робить їх найсильнішою соціалістичною партією в Європарламенті. Консерватори з Народної партії, що до 2018 року була правлячою, здобули 20,1 відсотка, що менше ніж 2014 року.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Нідерланди: впевнена перемога проєвропейських сил Найбільше голосів у Нідерландах здобула соціал-демократична Партія праці на чолі з Франсом Тіммермансом - 19 відсотків. За нею йде так само проєвропейська ліберальна "Народна партія за свободу і демократію" прем'єр-міністра Марка Рютте. Загалом за проєвропейські центристські сили в Нідерландах проголосувало понад дві третини виборців. Праві популісти Герта Вілдерса не потраплять до Європарламенту.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Угорщина: абсолютна більшість - за партію Орбана Правляча націонал-консервативна партія "Фідес" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримала понад 52 відсотка голосів. Далеко позаду опинилася опозиційна Демократична коаліція з 16,2 відсотка голосів. Далі йде ліберальний рух "Моментум" з 9,7 відсотка. Угорська соціалістична партія отримує 6,6 відсотка голосів, а націоналістична праворадикальна сила "Йоббік" здобула 6,4 відсотка.

Вибори до Європарламенту: як проголосували різні країни ЄС Греція: Алексіс Ципрас хоче дострокових виборів У Греції правляча партія СИРІЗА здобула 23,7 відсотка голосів. Натомість опозиційна консервативна партія "Нова демократія" одержує 33,3 відсотка підтримки. Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас назвав ці результати "голосуванням щодо довіри" й оголосив, що прохатиме президента країни призначити дострокові парламентські вибори. Чергові вибори до парламенту Греції заплановані на жовтень. Автор: Чейс Вінтер, Валерій Сааков

