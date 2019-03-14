 Всупереч волі Трампа Сенат США проголосував проти надзвичайного стану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Всупереч волі Трампа Сенат США проголосував проти надзвичайного стану

Американські сенатори підтримали скасування надзвичайного стану у країні, запровадженого президентом Трампом для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Трамп обіцяє накласти вето на цю резолюцію.

Американський Сенат проголосував за скасування надзвичайного стану

Американський Сенат проголосував за скасування надзвичайного стану

Сенат США проголосував у четвер, 14 березня, за те, щоб припинити надзвичайний стан у країні, запроваджений президентом Дональдом Трампом через ситуацію на мексиканському кордоні. "За" таке рішення проголосували 59 членів Сенату, "проти" висловився 41 сенатор. При цьому 12 республіканців приєднались в цьому голосуванні до демократів, передає агенція dpa.

Після голосування Трамп написав у Twitter, що заветує це рішення. Воно, у випадку набуття чинності, "відкрило б кордони та водночас збільшило б рівень злочинності на наркотрафіку" у США. Він також подякував "сильним республіканцям", які не підтримали резолюцію.  

Раніше Трамп вже заявляв, що накладе вето на резолюцію Сенату, яка вже пройшла голосування у Палаті представників Конгресу і тепер має бути направлена на узгодження в Білий дім. Якщо це дійсно станеться, то це буде першим вето Трампа на рішення парламенту після того, як він вступив на посаду у 2017 році. Щоб подолати президентське вето, знадобиться дві третини голосів Конгресу США. У четвер президент підтвердив свої наміри накласти вето на резолюцію Сенату. 

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Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою. (15.02.2019)

16 американських штатів подали колективний позов проти президента США Дональда Трампа через проголошення ним надзвичайного стану. (19.02.2019)

Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні 15 лютого для того, щоб отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Після цього він підписав закон про бюджет, відвернувши таким чином новий "шатдаун" частини федеральних органів.

18 лютого Каліфорнія та ще 15 американських штатів подали позов проти адміністрації Трампа через оголошення надзвичайного стану. Вони заявили, що намагання Трампа через проголошення надзвичайного стану обійти Конгрес, щоб профінансувати спорудження муру на американсько-мексиканському кордоні, є неконституційним.

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