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Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВО Свобода'".

Всеукраїнське об'єднання "Свобода" є українською націоналістичною партією. ВО "Свобода" була зареєстрована 1995 року. Лідером партії є Олег Тягнибок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва

Українські націоналісти пройшли маршем центром Києва 14.10.2021

Під час маршу націоналістів до Дня захисників і захисниць України вулиці Києва посилено патрулювала поліція.
Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві

Націоналісти відзначили річницю народження Бандери смолоскипною ходою в Києві 01.01.2021

Українські націоналісти відзначили 112-ту річницю народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери в кількох містах. У Києві відбулася традиційна смолоскипна хода.
Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком

Націоналісти йдуть на вибори до Верховної Ради єдиним списком 09.06.2019

Партії "Національний Корпус", "Свобода", "Правий Сектор", а також низка громадських організацій разом ідуть на позачергові вибори до Верховної Ради України. Очолює список націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок.
Батьківщина висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України

"Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України 22.01.2019

Партія "Батьківщина" висунула свою лідерку Юлію Тимошенко кандидаткою в президенти України. Водночас "Свобода" висунулуа кандидатом екс-віце-спікера Верховної Ради Руслана Кошулинського.
Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти

Націонал-патріотичні партії України перед виборами: числа, прогнози, факти 03.01.2019

Провладні партії-конкуренти "паразитують" на правій ідеології, заявляють українські націоналісти. При цьому навіть сумарні рейтинги всіх правих сил України не дотягують до прохідного п'ятивідсоткового бар'єра.
У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери

У Києві та Львові націоналісти провели марші на честь Степана Бандери 01.01.2019

Націоналістичні партії та рухи провели у Львові та Києві марші з нагоди 110-річчя народження одного з лідерів ОУН Степана Бандери.

Закарпатський сепаратизм чи утиски національної меншини? (07.11.2018) 07.11.2018

Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ через сепаратистські настрої. Натомість серед етнічних угорців обурення посіяв український мовний закон. Схоже, що сторони далекі від примирення. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття.

У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА

У Києві пройшов марш з нагоди річниці створення УПА 14.10.2018

Представники націоналістичних сил пройшли Хрещатиком з нагоди 76-ої річниці заснування Української повстанської армії.
Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента

Тягнибок не висуватиме свою кандидатуру на посаду президента 14.10.2018

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок перед початком маршу УПА заявив, що не має наміру боротися за посаду президента. На роль єдиного кандидата від націоналістичних сил він пропонує Руслана Кошулинського.
У Києві пройшов кількатисячний марш націоналістів

У Києві пройшов кількатисячний марш націоналістів 03.04.2018

Активісти націоналістичних організацій провели в центрі Києва акцію "За українське майбутнє без олігархів", у якій, за даними поліції, взяло участь понад п'ять тисяч людей.
Українські націоналісти блокуватимуть вибори президента Росії в Україні

Українські націоналісти блокуватимуть вибори президента Росії в Україні 08.03.2018

На росіян, які захочуть проголосувати на виборах президента РФ в Україні, чекатимуть заблоковані будівлі та "коридор ганьби", пообіцяли у ВО "Свобода".
Марш націоналістів: Янукович утік, але дух його залишився

Марш націоналістів: Янукович утік, але "дух" його залишився 22.02.2017

До третьої річниці втечі екс-президента Віктора Януковича з України українські націоналісти провели у Києві "Марш національної гідності". Репортаж DW з української столиці.
У Києві відбувся марш націоналістичних організацій

У Києві відбувся марш націоналістичних організацій 22.02.2017

Організований націоналістичними організаціями "Марш національної гідності" завершився мітингом біля стін Верховної Ради. Правоохоронні органи не зафіксували грубих порушень громадського порядку.
Біля диппредставництв РФ у Києві та Одесі сталися сутички

Біля диппредставництв РФ у Києві та Одесі сталися сутички 18.09.2016

Активісти правих сил намагалися заблокувати прохід на територію посольства РФ у Києві та генконсульства РФ в Одесі, де голосують на виборах до Держдуми. Дії активістів призвели до сутичок з поліцією.
Pegida яготинського розливу: як на Київщині зароджується антимігрантський рух

Pegida яготинського розливу: як на Київщині зароджується антимігрантський рух 18.03.2016

Презентація майбутнього центру тимчасового розміщення біженців у Яготині закінчилася протестами та скандалом. Хто і чому заважає владі виконувати міжнародні зобов'язання з прийому біженців, з'ясовувала DW.
Представники ВО Свобода блокують російські вантажівки на Львівщині

Представники "ВО "Свобода" блокують російські вантажівки на Львівщині 28.02.2016

У Сокальському районі на Львівщині активісти зупинили 13 вантажівок. Ще 30 фур у супроводі поліції прорвалися через інший блокпост.
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