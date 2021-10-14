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Всеукраїнське об'єднання "Свобода" є українською націоналістичною партією. ВО "Свобода" була зареєстрована 1995 року. Лідером партії є Олег Тягнибок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.