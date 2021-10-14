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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "ВО Свобода'".
Всеукраїнське об'єднання "Свобода" є українською націоналістичною партією. ВО "Свобода" була зареєстрована 1995 року. Лідером партії є Олег Тягнибок. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ через сепаратистські настрої. Натомість серед етнічних угорців обурення посіяв український мовний закон. Схоже, що сторони далекі від примирення. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття.