Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Німеччина - країна мігрантів: німецькі репери про свою батьківщину

"Моя батьківщина - Україна, але і Німеччина - моя батьківщина", - каже відомий репер Capital Bra. В YouTube він та інші німецькі інфлюенсери з родин мігрантів розповідають про своє життя.