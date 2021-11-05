Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
"Батьківщина" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Батьківщина".
Політична партія "Батьківщина" була заснована 1999 року. У Верховній Раді "Батьківщина" вперше була представлена 2002 року. Головою партії виступає Юлія Тимошенко. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.
Через переслідування режиму Олександра Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині білоруси переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому активісти, айтішники та представники інших професій обирають Україну та чи залишаться тут надовго?