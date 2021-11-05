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Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"

"Батьківщина" - українська політична партія. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Батьківщина".

Політична партія "Батьківщина" була заснована 1999 року. У Верховній Раді "Батьківщина" вперше була представлена 2002 року. Головою партії виступає Юлія Тимошенко. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ексспікер Ради Дмитро Разумков створює об'єднання депутатів

Ексспікер Ради Дмитро Разумков створює об'єднання депутатів 05.11.2021

До міжфракційного об'єднання увійдуть близько 25 народних депутатів. Серед них - депутати "Слуги народу" та "Батьківщини".

Європейська солідарність випередила Слугу народу в рейтингу партій - КМІС

"Європейська солідарність" випередила "Слугу народу" в рейтингу партій - КМІС 21.10.2021

Опозиційна "Європейська солідарність" вперше з мінімальним відривом обігнала владну "Слугу народу" в партійному рейтингу. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Спікеріада: Дмитра Разумкова пішли, але він обіцяв повернутися

Спікеріада: Дмитра Разумкова "пішли", але він обіцяв повернутися 07.10.2021

Верховна Рада відкликала з посади голови парламенту Дмитра Разумкова. Щоправда, ініціаторам процесу - представникам монобільшості з фракції "Слуга народу" - голосів забракло, й довелося шукати підтримку в інших фракціях.
У Слузі народу назвали конфронтацію з Разумковим складною виробничою ситуацією

У "Слузі народу" назвали конфронтацію з Разумковим "складною виробничою ситуацією" 21.09.2021

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пояснив характер конфронтації з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та не виключив його відставки. Опозиційні партії в Раді - проти зміни спікера.
Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі

Юлія Тимошенко хоче ініціювати референдум щодо продажу землі 01.06.2021

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко та її однопартійці передали в ЦВК документи для реєстрації ініціативної групи з організації референдуму про заборону продажу сільськогосподарської землі.
Тимошенко підтвердила готовність Батьківщини до коаліції зі Слугою народу

Тимошенко підтвердила готовність "Батьківщини" до коаліції зі "Слугою народу" 16.03.2021

"Батьківщина" Юлії Тимошенко зробила партії "Слуга народу" пропозицію щодо створення коаліції у Верховній Раді і переформатування уряду.

Рейтинг Опозиційної платформи - За життя просів - опитування КМІС

Рейтинг "Опозиційної платформи - За життя" просів - опитування КМІС 11.02.2021

Соціологи одним з можливих факторів зниження рейтингу ОПЗЖ називають рішення РНБО щодо заборони трансляції трьох телеканалів.
Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - Європа у фокусі (відео)

Будинок за безцінь в Італії і до чого тут мафія - "Європа у фокусі" (відео) 18.01.2021

Чому до австрійського курорта Ішгль не їдуть туристи. Як росіяни борються зі сміттєзвалищами. Чому біженці поселилися в лісах Боснії. Як батьківщина італійської мафії покращує свій імідж.
Німеччина - країна мігрантів: німецькі репери про свою батьківщину

Німеччина - країна мігрантів: німецькі репери про свою батьківщину 17.11.2020

"Моя батьківщина - Україна, але і Німеччина - моя батьківщина", - каже відомий репер Capital Bra. В YouTube він та інші німецькі інфлюенсери з родин мігрантів розповідають про своє життя.
Опозиція в Раді вважає неконституційною спробу Зеленського розпустити КСУ

Опозиція в Раді вважає неконституційною спробу Зеленського розпустити КСУ 30.10.2020

Опозиційні фракції в ВР розцінюють законопроєкт про розпуск КСУ як спробу узурпації влади і знищення судової гілки влади.
П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів

П'ять запитань від президента: як Зеленський змінив фокус місцевих виборів 13.10.2020

Менше ніж за два тижні до місцевих виборів Володимир Зеленский заінтригував українців ініціативою провести 25 жовтня всенародне опитування. Більшість політсил критикують президента. Експерти застерігають про маніпуляції.

Білоруси в Україні: нова батьківщина чи тимчасовий прихисток від переслідувань Лукашенка? (24.09.2020) 24.09.2020

Через переслідування режиму Олександра Лукашенка й неможливість безпечно працювати на батьківщині білоруси переїжджають в інші країни, зокрема й в Україну. Чому активісти, айтішники та представники інших професій обирають Україну та чи залишаться тут надовго?

Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію

Коронавірус: Тимошенко перевели на інтенсивну терапію 25.08.2020

Хвора на COVID-19 лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко з вечора 24 серпня почала отримувати інтенсивний курс терапії.
Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом

Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом 23.08.2020

Лідерка Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заразилася коронавірусом. Вона перебуває в важкому стані.
Верховна Рада усунула останні перешкоди для підписання закону про ринок землі

Верховна Рада усунула останні перешкоди для підписання закону про ринок землі 13.04.2020

Законодавці розглянули й відхилили всі внесені раніше постанови про скасування ухвалення в остаточному читанні законопроєкту про відкриття ринку землі. Тепер ніщо не стоїть на заваді підписанню законопроєкту.
ВАКС призначив голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави

ВАКС призначив голові Чернівецької облради 10 мільйонів гривень застави 13.02.2020

Голову Чернівецької облради Івана Мунтяна підозрюють у вимаганні 400 тисяч доларів хабаря у місцевого підприємця. Слідчий суддя ВАКС призначив йому заставу в 10 мільйонів гривень.
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