Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві4 год. тому4 год. томуЗі щита скульптури "Батьківщина-мати" у Києві зник герб СРСР. На його місці з'явився тризуб. Що буде далі з монументом? Деталі - у фотодобірці.https://p.dw.com/p/4UbjoНа щиті "Батьківщини-матері" тепер Тризуб, а не радянський гербФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance РекламаДивіться також: З "Батьківщини-матері" повністю зняли радянську символікуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video