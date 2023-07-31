  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

4 год. тому

Зі щита скульптури "Батьківщина-мати" у Києві зник герб СРСР. На його місці з'явився тризуб. Що буде далі з монументом? Деталі - у фотодобірці.

https://p.dw.com/p/4Ubjo
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"
На щиті "Батьківщини-матері" тепер Тризуб, а не радянський гербФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Дивіться також: 

З "Батьківщини-матері" повністю зняли радянську символіку

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

На щиті "Батьківщини-матері" у Києві замість герба СРСР встановлено Тризуб. Але цим декомунізація не обмежується. Національний музей історії України у Другій світовій війні хоче перейменувати монумент на "Україна-Мати".
Історія4 год. тому11 фото
Монумент "Батьківщина-мати" під час демонтажу радянської символіки

На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

На "Батьківщину-мати" встановили тризуб

Підготовку до підняття тризуба до щита "Батьківщини-мати" почали напередодні, але зупиняли через повітряні тривоги. Остаточні роботи з монтажу планують завершити до 24 серпня.
Суспільство6 серпня 2023 р.
"Батьківщина-мати"

"Запоріжсталь" заперечує мінкульту щодо якості металу для "Батьківщини-матері"

"Запоріжсталь" заперечує мінкульту щодо якості металу для "Батьківщини-матері"

Мінкульт забракував метал із "Запоріжсталі" для герба на щиті монумента "Батьківщина-мати", пообіцявши замінити його європейським. Підприємство здивоване заявою та не погоджується з висновками міністерства.
Політика28 липня 2023 р.
Більше публікацій
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Патруль на полсько-білоруському кордоні

Прикордонники Польщі просять підкріплення через Білорусь

Конфлікти16 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство1 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія4 год. тому11 фото
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка22 год. тому
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
На головну сторінку