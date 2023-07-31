Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

4 год. тому 4 год. тому

Зі щита скульптури "Батьківщина-мати" у Києві зник герб СРСР. На його місці з'явився тризуб. Що буде далі з монументом? Деталі - у фотодобірці.