 Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України

У Стамбулі відбулась церемонія вручення томосу про надання автокефалії Православній церкві України. 7 січня документ буде виставлений у соборі Святої Софії у Києві.

Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелю ПЦУ Епіфанію томос про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелю ПЦУ Епіфанію томос про автокефалію

Вселенський патріарх Варфоломій у неділю, 6 січня, вручив предстоятелю Православної церкви України Епіфанію томос про автокефалію української церкви. Подія відбулось після божественної літургії у патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі. У церемонії вручення томоса взяли участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула.

Напередодні Вселенський патріарх підписав томос про надання автокефалії для Православної церкви України (ПЦУ). Згідно з документом, кафедра ПЦУ перебуватиме в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція ПЦУ поширюється на територію України. Автокефальна церква України визнає главою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкови. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

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Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі документ про надання автокефалії Православній церкві України. 6 січня томос передадуть митрополиту ПЦУ Епіфанію. (05.01.2019)

Про те, що принесе Україні томос про автокефалію, а також про виклики та шанси для новоствореної Православної Церкви України DW поговорила із митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. (03.01.2019)

7 січня митрополит Епіфаній здійснить божественну літургію в соборі Святої Софії у Києві, під час якої буде виставлений томос, повідомив предстоятель ПЦУ на своїй сторінці у Facebook. Вхід до собору та на його територію під час літургії буде обмежений, але після неї томос буде перенесений для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де його можна буде побачити в будь-який день з 8.00 до 18.00.

Нагадаємо, 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква.

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Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)

  • Вселенський патріарх Варфоломій І

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    Рішення Вселенського патріархату

    Ще в жовтні 2018 року синод Вселенського патріархату вирішив почати процедуру надання автокефалії Українській церкві. Було скасовано указ 1686 року, згідно з яким Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Москви, а також відновлено канонічний статус предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та глави Української автокефальної православної церкви Макарія.

  • Софійський собор у Києві

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  • Митрополит Епіфаній

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Предстоятелем став митрополит Епіфаній

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  • Об'єднавчий собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Собор в закритому режимі

    В об'єднавчому соборі взяли участь 192 делегати. Засідання проходило в закритому режимі, без представників ЗМІ.

  • Петро Порошенко на об'єднавчому соборі у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Не без політики

    На об'єднавчому помісному соборі в Києві не обійшлося без політики. Серед учасників собору був також і президент України Петро Порошенко (ліворуч), котрий засідав у президії поруч із представником Константинопольського патріархату.

  • Мітинг поблизу Софійского собору в Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Незалежна й рівноправна

    Українська церква стала автокефальною, тобто незалежною і рівноправною з іншими помісними церквами. Синод нової церкви буде складатися з 12 архієреїв. Кожні півроку половина синоду буде підлягати ротації, а термін повноважень члена синоду становитиме один рік.

  • Об'єднавчий помісний собор у Києві

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    "Велике державне питання"

    У своєму виступі на соборі президент України Петро Порошенко подякував Вселенському патріарху Варфоломію, учасникам собору і "всім, хто вірив в те, що це можливо", "хто за це боровся". "Зараз вирішується велике державне питання, - наголосив президент. - І я хочу сказати тим, хто зібрався: ви безпосередні учасники становлення української незалежної церкви".

  • Демонстрація в Києві поблизу Софійского собору

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    Тисячі вірян з усієї України

    На Софійській площі зібралися тисячі вірян з усіх областей України, більшість приїхали в столицю організовано. На площі встановили великий екран для трансляції молебню, а також виступів президента України Петра Порошенка та представника Вселенського патріархату. У центрі Києва було посилено заходи безпеки.

  • Патріарх РПЦ Кирил і президент РФ Володимир Путін

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    РПЦ розірвала відносини з Константинополем

    Російська православна церква (РПЦ) виступає проти надання автокефалії Українській церкві. РПЦ оголосила про розрив відносин з Константинопольським патріархатом, оскільки той позбавив чинності указ від 1686 року про передачу Москві Київської митрополії, а також зняв ухвалені РПЦ відлучення від церкви глав двох неканонічних з точки зору росіян церков в Україні та накладену РПЦ анафему на Філарета.

  • Києво-Печерська Лавра

    Як в Україні створювалася помісна православна церква

    УПЦ МП проігнорувала об'єднавчий собор

    Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) бойкотувала об'єднавчий собор. УПЦ МП також розірвала спілкування з Константинополем і відмовилася від запрошення Варфоломія взяти участь у соборі. За даними ЗМІ, від УПЦ МП у соборі взяли участь два ієрархи - митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький) і митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський Олександр (Драбинко).

    Автор: Ольга Міщенко, Валерій Сааков


DW.COM

Як в Україні створювалася помісна православна церква

На об'єднавчому помісному соборі в Києві було обрану главу нової помісної православної церкви України та затверджено її статут. (15.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)  

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