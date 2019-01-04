Вселенський патріарх вручив томос предстоятелю Православної церкви України

Вселенський патріарх Варфоломій у неділю, 6 січня, вручив предстоятелю Православної церкви України Епіфанію томос про автокефалію української церкви. Подія відбулось після божественної літургії у патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі. У церемонії вручення томоса взяли участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула.

Напередодні Вселенський патріарх підписав томос про надання автокефалії для Православної церкви України (ПЦУ). Згідно з документом, кафедра ПЦУ перебуватиме в Києві. ПЦУ не може призначати єпископів і засновувати парафії за межами України. Юрисдикція ПЦУ поширюється на територію України. Автокефальна церква України визнає главою Вселенський патріархат. ПЦУ отримує всі привілеї та суверенні права автокефальної церкови. Питання внутрішнього церковного управління розглядають і вирішують виключно митрополит Київський і всієї України та Священний Синод, ідеться в документі.

7 січня митрополит Епіфаній здійснить божественну літургію в соборі Святої Софії у Києві, під час якої буде виставлений томос, повідомив предстоятель ПЦУ на своїй сторінці у Facebook. Вхід до собору та на його територію під час літургії буде обмежений, але після неї томос буде перенесений для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де його можна буде побачити в будь-який день з 8.00 до 18.00.

Нагадаємо, 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква.

Дивитись відео 13:21 Now live 13:21 хв Поділитись Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3B0mh Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)