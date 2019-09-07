Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні
Зокрема, спеціальної допомоги потребує Станіслав Клих. Олег Сенцов одразу залишив лікарню, а Роман Сущенко пройде обстеження амбулаторно. Украй важких пацієнтів немає, каже головлікар "Феофанії".
Звільнених українців після повернення в Україну було перевезено до медичного центру "Феофанія".
Головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Ігор Семенів повідомив, що в медичному закладі перебувають восьмеро звільнених з ув’язнення в РФ українців, спеціальна допомога потрібна Станіславу Клиху.
"Зараз у нас перебувають вісім наших людей, які надійшли в суботу, і вісім родичів. Родичі також оформлені на стаціонарне лікування. Зараз проводиться діагностичний пошук, і сьогодні вже, можливо, вирішуватиметься питання про переведення пацієнтів до інших структурних підрозділів, уже за тим напрямом, в якому необхідно надавати допомогу", - зазначив Семенів на пресконференції у понеділок, 9 вересня, інформує "Інтерфакс-Україна".
Станіслава Клиха за станом здоров'я було переведено до спеціалізованого відділення військового госпіталю. "Йому потрібна спеціалізована медична допомога, на жаль, у нас за профілем її не могли надати", - зазначив Семенів.
У "Феофанії" повідомили, що режисер Олег Сенцов вийшов з лікарні одразу, але попросив допомогти з обстеженням його матері. Журналіст Роман Сущенко проходитиме обстеження в амбулаторному режимі.
Водночас головлікар поінформував, що пацієнтів у вкрай важкому стані немає, проте поширювати інформацію про діагнози він не може. "Украй важких (станів - Ред.) немає. Деякі в задовільному стані, деякі - не зовсім у задовільному, яке потребує інтенсивнішого лікування", - повідомив Семенів. За його словами, найважливішим нині є психологічне лікування.
Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, зокрема, Олега Сенцова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, та інших політичних в'язнів. Також Москва віддала Україні 22 військовополонених українських моряків, та двох співробітників Служби безпеки України, що були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Звільнених українців після повернення в Україну було перевезено до медичного центру "Феофанія" та військового госпіталю в Києві.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Звільнених зустрічає президент
Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
В обіймах рідних
У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Секретна операція
Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Олег Сенцов
Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Довгоочікуване повернення
На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Пункт збору - "Лефортово"
Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Кирило Вишинський
Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.
Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців
Важливий свідок
Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.