Восьмеро звільнених з Росії українців перебувають у лікарні

Головний лікар клінічної лікарні "Феофанія" Ігор Семенів повідомив, що в медичному закладі перебувають восьмеро звільнених з ув’язнення в РФ українців, спеціальна допомога потрібна Станіславу Клиху.

"Зараз у нас перебувають вісім наших людей, які надійшли в суботу, і вісім родичів. Родичі також оформлені на стаціонарне лікування. Зараз проводиться діагностичний пошук, і сьогодні вже, можливо, вирішуватиметься питання про переведення пацієнтів до інших структурних підрозділів, уже за тим напрямом, в якому необхідно надавати допомогу", - зазначив Семенів на пресконференції у понеділок, 9 вересня, інформує "Інтерфакс-Україна".

"Украй важких немає"

Станіслава Клиха за станом здоров'я було переведено до спеціалізованого відділення військового госпіталю. "Йому потрібна спеціалізована медична допомога, на жаль, у нас за профілем її не могли надати", - зазначив Семенів.

У "Феофанії" повідомили, що режисер Олег Сенцов вийшов з лікарні одразу, але попросив допомогти з обстеженням його матері. Журналіст Роман Сущенко проходитиме обстеження в амбулаторному режимі.

Водночас головлікар поінформував, що пацієнтів у вкрай важкому стані немає, проте поширювати інформацію про діагнози він не може. "Украй важких (станів - Ред.) немає. Деякі в задовільному стані, деякі - не зовсім у задовільному, яке потребує інтенсивнішого лікування", - повідомив Семенів. За його словами, найважливішим нині є психологічне лікування.

Як повідомлялося, 7 вересня відбувся обмін ув'язненими між Росією та Україною. За даними Офісу президента України, російська сторона передала Києву 35 осіб, зокрема, Олега Сенцова, Павла Гриба, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Миколу Карпюка, та інших політичних в'язнів. Також Москва віддала Україні 22 військовополонених українських моряків, та двох співробітників Служби безпеки України, що були захоплені у полон поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Звільнених українців після повернення в Україну було перевезено до медичного центру "Феофанія" та військового госпіталю в Києві.