 ВООЗ: через війну в Ємені були вбиті чи поранені понад 70 тисяч людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

ВООЗ: через війну в Ємені були вбиті чи поранені понад 70 тисяч людей

У Ємені через громадянську війну загинули або були поранені понад 70 тисяч людей, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Зруйнований будинок у Ємені (picture-alliance/Photoshot/M. Mohammed)

Зруйнований будинок у Ємені

Через громадясньку війну в Ємені загинули або отримали травми понад 70 тисяч людей, 9 200 з них - діти, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у понеділок, 10 грудня, передає dpa.

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Переговори щодо врегулювання ситуації у Ємені почнуться 6 грудня. На них планується обговорити питання відкриття аеропорту, зняття облоги та обміну полоненими. (05.12.2018)

На тлі підготовки до мирних переговорів для врегулювання ситуації у Ємені повстанці-хусити просигналізували готовність до припинення бойових дій. (19.11.2018)

Водночас у ВООЗ, що належить до структури ООН, зауважують, що справжня кількість жертв та постраждалих від війни може бути набагато вищою. В організації пояснили, що озвучені дані щодо 70 тисяч постраждалих включали лише статистичну інформацію з лікарень за період з березня 2015 року по жовтень 2018-го. Протягом цього періоду медичні заклади повідомили про близько 10 тисяч смертей та 60 200 травм. У цей період часу, зокрема, загинули 849 дітей і більше 8 тисяч були поранені.

Нагадаємо, що з 9 грудня представники уряду Ємену та повстанці-хусити проводять переговори на міжнародному рівні у місті Рімбо поблизу Стокгольма. Ці переговори - частина зусиль ООН, спрямовані на припинення чотирирічної громадянської війни в Ємені.

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