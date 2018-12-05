ВООЗ: через війну в Ємені були вбиті чи поранені понад 70 тисяч людей

Через громадясньку війну в Ємені загинули або отримали травми понад 70 тисяч людей, 9 200 з них - діти, повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) у понеділок, 10 грудня, передає dpa.

Водночас у ВООЗ, що належить до структури ООН, зауважують, що справжня кількість жертв та постраждалих від війни може бути набагато вищою. В організації пояснили, що озвучені дані щодо 70 тисяч постраждалих включали лише статистичну інформацію з лікарень за період з березня 2015 року по жовтень 2018-го. Протягом цього періоду медичні заклади повідомили про близько 10 тисяч смертей та 60 200 травм. У цей період часу, зокрема, загинули 849 дітей і більше 8 тисяч були поранені.

Нагадаємо, що з 9 грудня представники уряду Ємену та повстанці-хусити проводять переговори на міжнародному рівні у місті Рімбо поблизу Стокгольма. Ці переговори - частина зусиль ООН, спрямовані на припинення чотирирічної громадянської війни в Ємені.