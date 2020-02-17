ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого епідеміологічного зв'язку

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані через наявність випадків коронавірусу, що не мають чіткого епідеміологічного зв'язку. Про це в суботу, 22 лютого, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконфренції у Відні, передає інформагенція Reuters.

За словами керівника ВООЗ, до випадків, де не простежується такий чіткий зв'язок, належать, зокрема, інфіковані коронавірусом, котрі не їздили до Китаю й не мали контактів із підтвердженим випадком зараження.

Гебреєсус уточнив, що натепер Китай повідомив ВООЗ про 75 569 підтверджених випадків захворювання, в тому числі й 2239 смертей від наслідків ускладнень, спричинених хворобою. За наявними даними, легкий перебіг хвороби спостерігається у 80 відсотків хворих коронавірусом, а тяжкий або критичний стан фіксується у 20 відсотків пацієнтів, сказав він.

Водночас вірус виявися смертельним для двох відсотків пацієнтів. Показовим тут є те, що ризик смерті зростає у літніх пацієнтів, додав директор ВООЗ. Натомість, за його даними, серед дітей випадків зараження цим вірусом практично не спостерігається.

Найбільша небезпека для малорозвинених країн

Водночас Гебреєсус визнав, що найбільше експертів ВООЗ непокоїть загроза, котру становить епідемія коронавірусу для бідних країн, що мають слабку систему охорони здоров'я.

Тож ВООЗ закликає виділити 675 мільйонів доларів США на підтримку найбільш вразливих у цьому плані країн. Нині у ВООЗ як пріоритетні в питанні надання допомоги розглядаються 13 африканських країн. Всі вони мають тісні зв'язки з Китаєм, додав директор ВООЗ.

Нагадаємо, раніше цього ж дня китайські лікарі повідомили, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до чотирьох тижнів.