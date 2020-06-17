 ВООЗ створила комісію з розслідування своїх дій під час пандемії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

ВООЗ створила комісію з розслідування своїх дій під час пандемії

Комісія створюється у відповідь на міжнародну критику. Її робота, як обіцяють у ВООЗ, буде незалежною.

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

Штаб-квартира ВООЗ у Женеві

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у четвер, 9 липня, створила комісію, яка здійснюватиме розслідування стосовно дій організації під час спалаху коронавірусної хвороби COVID-19.

Про створення цієї комісії, яка створюється у відповідь на міжнародну критику і робота якої має бути незалежною, заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє агентство Reuters.

Групу експертів очолять колишня прем'єр-міністрерка Нової Зеландії Гелен Кларк і колишня президентка Ліберії Елен Джонсон-Серліф. Мандат незалежної комісії буде розроблений за погодженням з державами-членами ВООЗ. Очікується, що проміжна доповідь буде підготовлена і представлена до зустрічі міністрів охорони здоров'я країн, що входять до ВООЗ, яка повинна відбутися в листопаді.

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Як повідомлялося, 7 липня США офіційно поінформували Організацію Об'єднаних Націй про свій вихід з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні, у розпал пандемії коронавірусної хвороби.

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Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу в Уханю. Президент США фактично зробив організацію співвідповідальною за велику кількість смертей та заявляв про небажання ВООЗ проводити необхідні реформи всередині організації. При цьому він неодноразово підкреслював той факт, що США сплачують більше коштів до бюджету організації, ніж Китай.

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