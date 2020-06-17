 ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2020

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Новини

ВООЗ попередила про нову небезпечну фазу поширення коронавірусу

Гендиректор ВООЗ закликав людей продовжувати дотримуватися дистанції, носити маски, коли це потрібно, і мити руки.

У світі зафіксований рекордний денний приріст хворих на коронавірус

У світі зафіксований рекордний денний приріст хворих на коронавірус

Світ вступив у нову небезпечну фазу поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на тлі прагнень країн відновлювати економічну і соціальну діяльність і послаблювати обмежувальні заходи, заявив у п'ятницю, 19 червня, гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

"Світ зараз у новій небезпечній фазі. Багатьом людям, зі зрозумілих причин, набридло сидіти вдома. Країни, зі зрозумілих причин, прагнуть відновлювати економічну і соціальну діяльність", - сказав глава ВООЗ на пресконференції.

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"Але вірус все ще швидко поширюється. Він як і раніше призводить до смерті, і більшість людей вразливі", - додав він, передає агентство "Інтерфакс".

За його словами, ВООЗ за четвер отримала дані про понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу, що стало рекордним денним показником з початку пандемії. Гебреєсус зазначив, що близько половини цих випадків припадає на Північну і Південну Америку, а пандемія продовжує активно поширюватися в Південній Азії і на Близькому Сході.

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"Ми закликаємо всі країни і всіх людей проявляти надзвичайну пильність. Продовжувати дотримуватися дистанції, залишатися вдома, якщо ви себе погано почуваєте, а також продовжувати носити маски, коли це потрібно, і мити руки", - вказав він.

Згідно з даними порталу Worldometers, з початку спалаху хвороби в світі було підтверджено вже 8,6 мільйона випадків зараження COVID-19, близько 457 тисяч осіб померли. Понад 4,5 мільйона людей одужали.

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