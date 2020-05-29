Глава МОЗ Німеччини "розчарований" розривом стосунків США і ВООЗ

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) у суботу, 30 травня, відреагував на розрив зв'язків США з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Удар по міжнародній політиці охорони здоров'я, що розчаровує. ВООЗ має провести реформи задля свого майбутнього. ЄС має взяти на себе провідну роль і надавати більше фінансування. Це - один із пріоритетів під час нашого головування у Раді ЄС (з 1 липня - Ред.)", - написав міністр у соцмережі Twitter.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ не змогла провести потрібні їй реформи, тож Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією. Він наголосив, що хоча США представили детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Президент США також додав, що у виникненні пандемії коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і ВООЗ.

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