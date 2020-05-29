 Глава МОЗ Німеччини ″розчарований″ розривом стосунків США і ВООЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.05.2020

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Новини

Глава МОЗ Німеччини "розчарований" розривом стосунків США і ВООЗ

Єнс Шпан заявив, що розчарований рішенням США розірвати стосунки з ВООЗ. Водночас міністр охорони здоров'я ФРН наголосив, що організація потребує реформ задля успішного майбутнього.

Глава МЗС Німеччини Єнс Шпан заявив, що розчарований розривом стосунків США і ВООЗ

Глава МЗС Німеччини Єнс Шпан заявив, що "розчарований" розривом стосунків США і ВООЗ

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) у суботу, 30 травня, відреагував на розрив зв'язків США з Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Удар по міжнародній політиці охорони здоров'я, що розчаровує. ВООЗ має провести реформи задля свого майбутнього. ЄС має взяти на себе провідну роль і надавати більше фінансування. Це - один із пріоритетів під час нашого головування у Раді ЄС (з 1 липня - Ред.)", - написав міністр у соцмережі Twitter.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ не змогла провести потрібні їй реформи, тож Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією. Він наголосив, що хоча США представили детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Президент США також додав, що у виникненні пандемії коронавірусу варто звинувачувати владу Китаю і ВООЗ.

Читайте також: Трамп оголосив ультиматум ВООЗ і погрожує виходом з організації

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