 ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2020

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ВООЗ оновила рекомендації щодо носіння масок

У ВООЗ заявили, що маски слід носити в місцях, де поширений коронавірус і складно дотримуватися фізичного дистанціювання. Водночас в організації наголосили, що лише носіння масок не захистить від COVID-19.

У ВООЗ заявили, що маски слід носити в місцях, де поширений COVID-19 і складно дотримуватися фізичного дистанціювання

У ВООЗ заявили, що маски слід носити в місцях, де поширений COVID-19 і складно дотримуватися фізичного дистанціювання

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в п'ятницю, 5 червня, змінила власні поради щодо носіння масок на тлі пандемії коронавірусу. "Зважаючи на нові факти, ВООЗ радить урядам заохочувати широку громадськість носити маски там, де поширена передача (вірусу - Ред.), і складно дотримуватися фізичного дистанціювання", - заявив генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебреєсус, передає агенція AFP.

Він додав, що ВООЗ також радить носити медичні маски особам, яким більше 60 років, або людям з групи ризику у ситуаціях, де неможливо дотримуватися дистанції. Зокрема, це стосується громад, де зафіксовані спалахи інфікування.

Нові вказівки щодо немедичних тканинних масок

ВООЗ випустила нові вказівки щодо немедичних тканинних масок. В організації зазначають, що вони повинні складатися щонайменше з трьох шарів різного матеріалу.

Внутрішній шар повинен бути виготовлений з матеріалу, що поглинає вологу, такого як бавовна, середній шар - який виконує функції фільтру - з такого матеріалу, як поліпропілен, тоді як зовнішній шар повинен бути водостійким матеріалом, таким як поліестер.

У ВООЗ підкреслили, що одягати тканинні маски потрібно передусім для того, щоб їхні власники не могли заразити інших людей. "Це альтруїстичний вчинок", - сказав координатор ВООЗ Майкл Раян.

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Маски - не єдиний метод захисту від COVID-19

Водночас в організації наголошують, що одне лише носіння масок "не захистить від COVID-19". Гендиректор організації підкреслив, що необхідно також дотримуватися фізичної дистанції та норм гігієни. А маски є лише однією частиною стратегії протидії вірусу і не повинні викликати у людей хибне почуття безпеки.

Згідно з останніми даними Університету Джонса Хопкінса, у світі офіційно нараховується 6,7 мільйона інфікованих коронавірусом людей. З них - майже 395 тисяч жертв та понад 2,7 мільйона осіб, що одужали.

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  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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