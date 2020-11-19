ВООЗ не рекомендує застосовувати ремдесивір при COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує прописувати ремдесивір пацієнтам, госпіталізованим з COVID-19, незалежно від їхнього стану. Як повідомила ВООЗ у п'ятницю, 20 листопада, її експерти не знайшли доказів того, що ці ліки покращують шанси на виживання пацієнтів або зменшують потребу у штучному вентилюванні легень.

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Ще влітку ремдесивір привернув увагу світу, як потенційно ефективний засіб у боротьбі з COVID-19. Цей антивірусний препарат усе ще залишається одним з двох препаратів, які дозволено використовувати при лікуванні пацієнтів з COVID-19. Утім, масштабне дослідження ВООЗ (Solidarity Trial) продемонструвало минулого місяця, що ремдесивір має мінімальний або й жодного впливу на летальність або тривалість перебування в лікарнях пацієнтів з COVID-19.

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Нагадаємо, що ремдесивір вживав президент США Дональд Трамп, коли заразився коронавірусом. Попередні дослідження демонстрували, що цей препарат пришвидшує одужання. На сьогодні його дозволено використовувати при лікуванні COVID-19 у понад 50 країнах. Ремдесивір був розроблений американською компанією Gilead для лікування лихоманки Ебола.