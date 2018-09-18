 ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

ВООЗ назвала туберкульоз найбільш смертоносною хворобою в світі

Туберкульоз випереджає ВІЛ у сумній статистиці смертності в світі. Утім, кажуть у ВООЗ, темпи захворюваності скорочуюються.

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає вжити термінових заходів для протидії туберкульозу. Саме він, за її даними, залишається найбільш смертносною хворобою на планеті, випереджаючи синдром надбаного імунодефіціиту (СНІД). Хоча глобальні зусилля відвернули близько 54 мільйонів смертей від туберкульозу з 2000 року, лише у 2017 році від нього померли 1,6 мільйона осіб, ідеться в оприлюдненому у вівторок, 18 вересня, звіті ВООЗ.

В організації відзначають, що від 2000 року смертність від туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих скоротилася на 44 відсотки, серед ВІЛ-негативних осіб - на 29 відсотків. Саме люди, заражені ВІЛ, перебувають під загрозою особливо швидко захворіти на туберкульоз "На планеті у 2017 році близько 10 мільйонів осіб захворіли на туберкульоз. Кількість нових випадків щороку скорочується на 2 відсотки", - зазначається у повідомлені організації. Швидші темпи - у Європі та Африці, 5 та 4 відсотки відповідно. Утім, близько 3,5 мільйона випадків лишаються недіагностованими або ж незареєстрованими.

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Чому епідемія туберкульозу в Україні не припиняється

ВООЗ підрахувала, що профілактиці та лікуванню туберкульозу в країнах з низьким та середнім доходом у 2018 році бракує 3,5 мільярда доларів. Сума може зрости майже вдвічі до 2022 року, якщо не вживати заходів, попереджають експерти. Проблемою є і те, що дедалі більше людей мають резистентну форму туберкульозу - хвороба не реагує на рифампіцин, найбільш ефективний препарат першої лінії. За оцінками ВООЗ, кожен четвертий є носієм туберкульозної інфекції.

За інформацією МОЗ України, за останнє п'ятиріччя в Україні смертність від туберкульозу скорочувалася з середнім річним темпом 10,1 відсотка. У 2017 році порівняно з 2016 роком показник знизився на 13,6 відсотка і становив 8,2 проти 9,5 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень смертності від ТБ зареєстровано у Львівській області, де він в 1,7 раза перевищує середній рівень смертності в Україні; найнижчий - у Києві. За розрахунками ВООЗ, у 2016 році захворюваність на ТБ в Україні знаходиться на рівні 87 на 100 тисяч населення, близько чверті випадків - не діагностуються.

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Нерівна боротьба із мультирезистентним туберкульозом в Україні (23.03.2018)

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Посилання в інтернеті

WHO calls for urgent action to end TB

Туберкульоз в Україні (Аналітично-статистичний довідник)

Аудіо й відео до теми

Чому епідемія туберкульозу в Україні не припиняється  

Нерівна боротьба із мультирезистентним туберкульозом в Україні (23.03.2018)  

Діагностика туберкульозу за допомогою смартфонів (20.04.2017)  

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