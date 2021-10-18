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Володимир Омелян - український урядовець.
Володимир Омелян очолює міністерство інфраструктури України, починаючи від квітня 2016-го року. Раніше Омелян працював на різних посадах у міністерстві закордонних справ України, міністерстві економіки України, міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та міністерстві фінансів України. Омелян закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політтехніка".
В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?
І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?