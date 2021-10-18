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Володимир Омелян

Володимир Омелян - український урядовець.

Володимир Омелян очолює міністерство інфраструктури України, починаючи від квітня 2016-го року. Раніше Омелян працював на різних посадах у міністерстві закордонних справ України, міністерстві економіки України, міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та міністерстві фінансів України. Омелян закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет "Львівська політтехніка".

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна

Антикорупційний суд виправдав колишнього міністра інфраструктури Омеляна 18.10.2021

Ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна визнали невинуватим у справі про недоотримання держбюджетом 30,4 мільйона гривень.

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати Укрзалізницю

Чи допоможе німецька Deutsche Bahn реформувати "Укрзалізницю" 27.08.2021

В "Укрзалізниці" заявили - Deutsche Bahn радитиме компанії, як відділити напрямок пасажирських перевезень від вантажних. Не всі експерти однак вірять в успіх цієї реформи.
До порятунку Укрзалізниці від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ

До порятунку "Укрзалізниці" від банкрутства долучилися РНБО, Кабмін та СБУ 05.08.2021

В "Укрзалізниці" запровадили тимчасове керівництво на вимогу РНБО, аби врятувати компанію від банкрутства. Основними причинами проблем на залізниці експерти називають неефективне керівництво останніх років і корупцію.
Велике будівництво: скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео)

"Велике будівництво": скільки доріг насправді збудував Зеленський (відео) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

"Велике будівництво": як Зеленський і Порошенко "міряються" дорогами (19.01.2021) 19.01.2021

І Володимир Зеленський зі своїм "Великим будівництвом", і його попередник Петро Порошенко приписують собі рекордні обсяги ремонту доріг. Обидва - майже по 4 тисячі зроблених доріг протягом року. Як маніпулюють цифрами політики?

Справа на 30 мільйонів гривень: Омеляна відпустили під особисте зобов'язання

Справа на 30 мільйонів гривень: Омеляна відпустили під особисте зобов'язання 25.06.2020

ВАКС обрав Володимиру Омеляну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Йдеться про підозру у справі щодо недоотримання держбюджетом 30,5 мільйона гривень.
НАБУ вручило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну

НАБУ вручило підозру ексміністру інфраструктури Володимиру Омеляну 19.06.2020

Детективи НАБУ вручили підозру колишньому міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну. Його звинувачують у вчиненні незаконних дій, через які державний бюджет недоотримав 30,5 мільйона гривень.
ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян

ДБР провела обшук у будинку, де мешкає ексміністр Володимир Омелян 12.06.2020

Обшук було проведено за рішенням суду щодо колишніх власників будинку, де нині мешкає ексміністр Володимир Омелян з родиною. Жодних обвинувачень проти самого Омеляна не висунули, повідомив колишній урядовець.

Українські дороги: влада нова, піар старий (29.10.2019) 29.10.2019

Обіцянки якнайшвидше відремонтувати українські дороги - давня традиція українських високопосадовців. А ще - піар на відкритті нових доріг, коли чиновник особисто сідає за кермо. От і президент Володимир Зеленський туди ж...
Суд закрив справу проти Омеляна щодо незаконного збагачення

Суд закрив справу проти Омеляна щодо незаконного збагачення 03.04.2019

Провадження за звинуваченням у незаконному збагаченні скасували в зв'язку з декриміналізацією відповідної статті Кримінального кодексу України. Справу щодо недостовірного декларування розглядатимуть у травні.
Мінінфраструктури готує концесію аеропортів Бориспіль та Львів

Мінінфраструктури готує концесію аеропортів "Бориспіль" та "Львів" 06.03.2019

Аеропорти "Бориспіль" і "Львів", а також комунальні летовища в регіонах готують до передачі в концесію, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Справу проти Володимира Омеляна передано до суду

Справу проти Володимира Омеляна передано до суду 22.02.2019

Національне антикорупційне бюро України передало до суду справу щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого підозрюють у незаконному збагаченні і декларуванні недостовірної інформації. Він відкидає підозри.
Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива?

Дороги з вугільних відходів: пусті балачки чи реальна альтернатива? 12.02.2019

В Україні розглядають ідею будівництва автошляхів з вугільних відходів, яких щороку накопичуються мільйони. Думки експертів щодо цієї перспективи розходяться. Активно лобіюють ідею ті, хто ці відходи виробляє.
Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати

Не лише Бориспіль. Чому малі аеропорти України почали швидко зростати 31.01.2019

Пасажиропотік в українських аеропортах продовжує зростати рекордними темпами, а невеликі летовища розвиваються найдинамічніше. Експерти з оптимізмом оцінюють перспективи відродження регіональних аеропортів України.
Омелян: Росія частково розблокувала українські порти на Азовському морі

Омелян: Росія частково розблокувала українські порти на Азовському морі 04.12.2018

Кораблі знову проходять Керченською протокою до портів Маріуполя і Бердянська на Азовському морі, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Омелян: Україна втратила понад мільярд гривень від блокади Азовського моря

Омелян: Україна втратила понад мільярд гривень від блокади Азовського моря 30.11.2018

Росія використовує Керченський міст для економічної блокади українських портів в Азовському морі, заявляє міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, збитки вже перевищили мільярд гривень.
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