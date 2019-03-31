Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко заперечують, що ведуть переговори

Кандидат у президенти України, шоумен Володимир Зеленський у неділю, 31 березня, заявив, що не проводить переговорів з іншими політичними силами про підтримку в другому турі виборів. "Ми ні з ким не проводимо ніяких переговорів, нам нема про що говорити зі старою владою", - сказав він в ефірі телеканалу "1+1".

На запитання, чи може він підтвердити інформацію, що очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко готова підтримати його в другому турі, якщо після парламентських виборів дві їхні політсили разом створять коаліцію, Зеленський відповів, що ніяких переговорів з Тимошенко та з її штабом немає. "Якщо її виборці нас підтримають - дуже дякую", - додав він.

Юлія Тимошенко

У свою чергу, Тимошенко висловила переконання, що дані ЦВК покажуть, що вона братиме участь у другому турі голосування. "Ми розраховуємо на те, що після підбиття реальних результатів виборів, збору оригіналів протоколів ми боротимемося з Володимиром Зеленським у другому турі. Й тому ніяких переговорів до завершення підрахунку голосів ми не проводимо", - заявила Тимошенко, слова якої наводить "Інтерфакс-Україна".

Раніше у цей день народний депутат України (позафракційний) Мустафа Найєм стверджував, що штаби кандидатів в президенти Зеленського та Тимошенко ведуть переговори про об'єднання у другому турі президентських виборів. Про це Найєм написав у своєму Telegram-каналі незадовго до завершення голосування. За його словами, якщо домовленості будуть досягнуті, фактично це означатиме, що Зеленський оголосить своїм прем'єр-міністром Тимошенко.

Тимошенко переконана, що проходить в другий тур

Після оголошення результатів національного екзіт-полу, згідно з якими до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко, Юлія Тимошенко висловила їм недовіру, назвала їх маніпулятивними і заявила про свій вихід в другий дур разом із Зеленським за результатами власного екзіт-полу, проведеному її виборчим штабом. "Ми не оскаржуємо перше місце, яке посів Володимир Зеленський із результатами 27,2 відсотка. Друге місце моє - 2-,9 відсотка, третє місце належить Петру Порошенку - 17,5 відсотка" - сказала Тимошенко.

Вона пообіцяла вже 1 квітня оприлюднити результати паралельного підрахунку голосів, який проводить її виборчий штаб згідно з оригінальними протоколами з усіх 20 тисяч виборчих дільниць України. Початок оголошення цих результатів Тимошенко призначила від 24.00 години 31 березня. Вона не виключила, що оприлюднення маніпулятивних, на її думку, даних національного екзіт-полу має на меті деорганізувати роботу її команди із захисту справжніх результатів голосування.

"Я прошу суспільство не сприймати екзіт-поли, як істину в останній інстанції...Україна має надії на зміни, надії на те, що очолювана Петром Порошенко мафія піде", - заявила Тимошенко і закликала своїх прихильників вийти до виборчих дільниць задля захисту результатів виборів. Відповідаючи на запитання журналістів, Тимошенко заявила, що очікує силового тиску з боку влади. Але спростувала, що молодики, що зібралися біля Центрвиборчкому, скеровані туди її політичною силою.