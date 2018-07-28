 Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Володимир Зеленський закликав предстоятелів церков до діалогу

Президент Володимир Зеленський переконує, що віра має єднати, а не розділяти українців. У заходах до 1031-ої річниці хрещення Київської Русі-України в Києві упродовж двох днів взяли участь десятки тисяч вірян.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський з нагоди 1031-ї річниці хрещення Київської Русі-України закликав предстоятелів українських православних церков до діалогу. "Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, їі зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності - наша сила і наше майбутнє", - написав він у неділю, 28 липня, у соціальній мережі Twitter.

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У релігійних заходах з нагоди святкування хрещення Київської Русі-України у неділю в Києві взяли участь близько 15 тисяч вірян, повідомило міністерство внутрішніх справ. Для забезпечення громадського порядку під час хресної ходи, яка була організована Православною церквою України, залучили всі підрозділи київської поліції. Загалом порядок на заході забезпечували до двох тисяч правоохоронців.

Напередодні в релігійній ході, організованій в центрі Києва Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) взяли участь до 30 тисяч людей, повідомила столична поліція. Безпеку на заході забезпечували близько чотирьох тисяч правоохоронців. Водночас інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП запевняє, що в урочистому молебні на Володимирській гірці та в хресній ході в суботу взяли участь до 300 тисяч людей.

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