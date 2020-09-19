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Володимир Балух

Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, зазнав переслідувань з боку окупаційної влади в Криму.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Володимир Балух". 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив українця Володимира Балуха до позбавлення волі на три роки і сім місяців. Його звинуватили у в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. В грудні 2016 року під час обшуку в його будинку кримські правоохоронці нібито знайшли 70 патронів від автомата Калашникова, 19 гільз і 5 тротилових шашок. Володимир Балух відомий тим, що вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка в Криму український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Таким чином Володимир Балух поповнив лави українців, засуджених у Криму з політичних мотивів. 7 вересня 2019 року Володимира Балуха звільнили за обміном між Україною та Росією.

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"Декларація Могеріні": В Криму мають поважати права людини 17.03.2019

ЄС і надалі вважає анексію Криму "порушенням міжнародного права" і "прямим викликом міжнародній безпеці", йдеться в документі чільної дипломатки ЄС.
Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів в РФ

Порошенко обговорив з Ердоганом звільнення українських політв'язнів в РФ 05.01.2019

Президенти України та Туреччини Петро Порошенко і Реджеп Таїп Ердоган обговорили можливість звільнення з російських в'язниць українських політичних в'язнів, а також порушення прав громадян у Криму.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини у Криму

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо порушень прав людини у Криму 23.12.2018

Серед ключових пунктів резолюції засудження політично вмотивованих переслідувань і заклик звільнити політв'язнів.

Денісова вимагає від Росії інформації про стан Сенцова та Балуха

Денісова вимагає від Росії інформації про стан Сенцова та Балуха 09.10.2018

Обмудсменка України Людмила Денісова вимагає від обмудсменки РФ Тетяни Москалькової даних щодо стану здоров'я Олега Сенцова та Володимира Балуха. Незабаром Балуха мають етапувати з Криму на територію Росії.
Володимир Балух припинив голодування

Володимир Балух припинив голодування 09.10.2018

Засуджений в анексованому Росією Криму українець Володимир Балух припинив голодування перед етапуванням до колонії в Росії.
Денісова стурбована відсутністю новин про здоров'я Володимира Балуха

Денісова стурбована відсутністю новин про здоров'я Володимира Балуха 06.10.2018

Українська обмудсменка заявляє, що не може домогтися від російської сторони інформації про стан здоров'я українського активіста Володимира Балуха, який голодує у в'язниці в Криму.
Суд в анексованому Криму пом'якшив вирок Балуху

Суд в анексованому Криму "пом'якшив" вирок Балуху 03.10.2018

Ухвалений раніше судовий вирок громадянину України Володимиру Балуху "Верховний суд Криму" пом'якшив лише на один місяць. Тепер Балух, за рішенням суду, має провести за ґратами трохи менше п'яти років.
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