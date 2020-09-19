Володимир Балух - український громадський активіст, фермер, зазнав переслідувань з боку окупаційної влади в Криму.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають запиту "Володимир Балух". 4 серпня 2017 року Роздольненський суд анексованого Криму засудив українця Володимира Балуха до позбавлення волі на три роки і сім місяців. Його звинуватили у в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. В грудні 2016 року під час обшуку в його будинку кримські правоохоронці нібито знайшли 70 патронів від автомата Калашникова, 19 гільз і 5 тротилових шашок. Володимир Балух відомий тим, що вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка в Криму український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні". Таким чином Володимир Балух поповнив лави українців, засуджених у Криму з політичних мотивів. 7 вересня 2019 року Володимира Балуха звільнили за обміном між Україною та Росією.