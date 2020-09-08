Поліція затримала підозрюваного у нападі на Балуха

Національна поліція України затримала підозрюваного у нападі на Володимира Балуха і повідомила йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України у п'ятницю, 18 вересня.

У поліції розповіли, що Балух разом з друзями святкували річницю звільнення з полону у ресторані, потім він пішов до іншого ресторану. Біля другого закладу у нього виник конфлікт із невідомим. Чоловік вдарив його ногою - Балух впав і знепритомнів. Після цього зловмисник втік і не надав постраждалому допомогу. Потім Балуха госпіталізували у лікарню.

"Сьогодні зловмисника затримали. Ним виявився місцевий мешканець, 1988 року народження. З'ясувалося, що він прийшов в гості до знайомого, який працює охоронцем в одному із ресторанів", - розповіли у поліції і додали, що затриманому повідомлено про підозру і скоро суд обере йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 2017 року Володимира Балуха, відомого тим, що він вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор, а також прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні", звинуватили в Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин.

У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до п'яти років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). 3 жовтня 2018 року російський суд в анексованому Криму пом'якшив вирок на один місяць, тобто до 4 років і 11 місяців. У березні 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту, яке тримав 205 днів.

У вересні 2019 року Балуха разом з Сенцовим та іншими українськими в'язнями звільнили в рамках так званого великого обміну утримуваними особами між Росією та Україною.