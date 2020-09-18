Підозрюваного в нападі на Володимира Балуха взяли під варту

Дніпровський районий суд у суботу, 19 вересня, заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою, повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у соцмережі Facebook.

"Підозрюваний - 32-річний мешканець Київщини, безробітний, повністю визнає свою вину, відмовився від адвоката. За його словами, конфлікт із потерпілим відбувся на побутовому підґрунті", - розповіли в прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані як нанесення умисно тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння.

Напередодні Нацполіція повідомила про затримання підозрюваного у нападі на Балуха.

Нагадаємо, 2017 року Володимира Балуха звинуватили в анексованому РФ Криму в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухових речовин. До цього він став відомий тим, що вивісив на своєму будинку в селі Серебрянка український прапор та прикріпив табличку "вулиця Героїв Небесної Сотні".

У липні 2018 року його засудили за сукупністю двох кримінальних справ до п'яти років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). 3 жовтня 2018 року російський суд на анексованому півострові пом'якшив вирок на один місяць, тобто до 4 років і 11 місяців. У березні 2018 року Володимир Балух оголосив голодування на знак протесту, яке тримав 205 днів.

У вересні 2019 року Балуха разом іншими українськими в'язнями звільнили в рамках так званого великого обміну утримуваними особами між Росією та Україною. З того часу він мешкав у Києві.