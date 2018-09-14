Володимира Балуха побили в сімферопольському СІЗО - Чийгоз

Ув'язненого в Криму українського активіста Володимира Балуха сильно побили співробітники сімферопольського СІЗО, де Балух відбуває покарання. Про це ввечері п'ятниці, 14 вересня, повідомив журналістам проекту "Крим.Реалії." заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

"До нього в камеру прийшов начальник СІЗО Бережний, дуже грубо з ним розмовляв, тоді вивели з камери і зажадали стати на коліна. Він відмовився, після цього його копняками поклали на бетон, сильно били по ногах, печінці й голові", - розповів Чийгоз. Після побиття у Балуха сильно болить голова та печінка, додав заступник голови Меджлісу. За словами Балуха, який посилається на свої джерела, побиття сталось 14 вересня.

15 вересня зустрічі з Балухом домагатиметься архієпископ Климент, наголосив Чийгоз. Так само адвокат Балуха теж має намір наполягти на зустрічі зі своїм підзахисним цього ж дня, про що повідомляла Кримська правозахисна група.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року "суд" в анексованому Росією Криму засудив Балуха до 5 років колонії та значного грошового штрафу. Українському активісту присудили таке покарання по двох кримінальних справах.

З 19 березня цього року Володимир Балух голодує.