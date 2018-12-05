Волкер: США та ЄС можуть посилити санкції проти РФ через Керченську кризу

Спецпредставник Держдепу не виключає посилення тиску Заходу на Москву. Утім, Волкер закликає Кремль до жесту доброї волі.
Сполучені Штати Америки та Євросоюз можуть посилити чи запровадити нові санкції санкції щодо Росії. Причина - захоплення росіянами українських моряків та суден. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", оприлюдненому в середу, 5 грудня.
"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення чнних санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо", - зазначив Волкер. На його думку, Москва має звільнити захоплених українських моряків та судна як жест доброї волі перед святами. Волкер наголосив, що атака у міжнародних водах та арешт українців не мають підстави. Крім того, він закликав Кремль відновити діалог з Києвом щодо договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. "Далі ми маємо повернутися до ширшої розмови про те, як покласти край конфлікту в Східній Україні", - додав спецпредставник Держдепу.
Зазначимо, що після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада, коли Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. 26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента України Петра Порошенка про запровадження терміном на 30 днів воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.