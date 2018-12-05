Волкер: США та ЄС можуть посилити санкції проти РФ через Керченську кризу

Сполучені Штати Америки та Євросоюз можуть посилити чи запровадити нові санкції санкції щодо Росії. Причина - захоплення росіянами українських моряків та суден. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", оприлюдненому в середу, 5 грудня.

"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення чнних санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо", - зазначив Волкер. На його думку, Москва має звільнити захоплених українських моряків та судна як жест доброї волі перед святами. Волкер наголосив, що атака у міжнародних водах та арешт українців не мають підстави. Крім того, він закликав Кремль відновити діалог з Києвом щодо договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. "Далі ми маємо повернутися до ширшої розмови про те, як покласти край конфлікту в Східній Україні", - додав спецпредставник Держдепу.

Зазначимо, що після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада, коли Росія захопила кораблі українських ВМС, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. 26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента України Петра Порошенка про запровадження терміном на 30 днів воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.