 Волкер закликав Євросоюз до нових санкцій проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.12.2018

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Новини

Волкер закликав Євросоюз до нових санкцій проти Росії

Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волтер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви.

Курт Волкер наполягає на нових антиросійських санкціях

Курт Волкер наполягає на нових антиросійських санкціях

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер закликав до подальших санкцій проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, опублікованому в п'ятницю, 30 листопада. "Було би дуже добре, якби європейці переглянули додаткові санкції, і ми у Вашингтоні зробимо те саме", - зазначив він. Останні американські санкції проти Росії почали діяти 8 листопада.

Також Волкер закликав Москву звільнити затриманих українських моряків. "Росіяни повинні звільнити українські кораблі та матросів і повернутися за стіл переговорів для врегулювання цього конфлікту в довгостроковій перспективі", - заявив він.

DW.COM

У низці держав ЄС, у США та НАТО засудили агресивні дії РФ щодо українських суден у Керченській протоці. Європа закликає сторони до деескалації. Тим часом Європарламент обговорить нові санкції проти Росії. (26.11.2018)

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України в інтерв'ю DW оцінив можливість запровадження нових санкцій щодо Росії й розповів про причини для призупинення "Північного потоку-2". (28.11.2018)

За словами спецпредставника Держдепу, російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці. "Росіяни не мають права в українських водах розповідати українцям, що робити і коли це робити", - зазначив Волкер. Він нагадав, що анексія Криму не була визнана ні США, ні Євросоюзом, ні міжнародною спільнотою.

Як повідомлялося, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.

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