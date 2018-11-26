Волкер закликав Євросоюз до нових санкцій проти Росії

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер закликав до подальших санкцій проти Росії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, опублікованому в п'ятницю, 30 листопада. "Було би дуже добре, якби європейці переглянули додаткові санкції, і ми у Вашингтоні зробимо те саме", - зазначив він. Останні американські санкції проти Росії почали діяти 8 листопада.

Також Волкер закликав Москву звільнити затриманих українських моряків. "Росіяни повинні звільнити українські кораблі та матросів і повернутися за стіл переговорів для врегулювання цього конфлікту в довгостроковій перспективі", - заявив він.

За словами спецпредставника Держдепу, російські кораблі не мали права затримувати українців в Керченській протоці. "Росіяни не мають права в українських водах розповідати українцям, що робити і коли це робити", - зазначив Волкер. Він нагадав, що анексія Криму не була визнана ні США, ні Євросоюзом, ні міжнародною спільнотою.

Як повідомлялося, днями суд в анексованому Криму арештував на два місяці 24-х українських військових моряків, яких захопили російські спецпризначенці 25 листопада. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що їхній статус - військовополонені. НАТО, США й низка країн Європи різко засудили інцидент із захопленням трьох кораблів ВМС України і моряків у районі Керченської протоки. Після цих подій у низці регіонів України до 26 грудня запровадили воєнний стан.