Возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону - "Європа у фокусі" (відео)

Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам. Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
06:37 30 років возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону у німецькій глибинці.
11:40 Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.
12:17 Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам.
17:15 Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.
00:09 Опозиція в Туреччині: як політична позиція коштує свободи.
Чи можна говорити про німецьку єдність майже через 30 років після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц, надто важка спадщина. Тож справа за молоддю. (03.10.2019)
Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини. (13.09.2019)
У Німеччині мафія заробляє мільйони на контрабанді цуценят. Дедалі більше, дешевше і небезпечніше - засилля наркотиків у Греції. Російське село повстало проти сміттєвих гір з Москви. (29.10.2019)