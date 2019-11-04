Возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:37 30 років возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону у німецькій глибинці.

11:40 Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.

12:17 Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам.

17:15 Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.

00:09 Опозиція в Туреччині: як політична позиція коштує свободи.