 Возз′єднання Німеччини: що лишилося від кордону - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.11.2019

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Політика й суспільство

Возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону - "Європа у фокусі" (відео)

Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам. Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів.

Кордон, що колись пролягав між селами Ціхері та Бьоквіц (picture-alliance/dpa/O. Spata)

Дивіться європейський тижневик  "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

06:37 30 років возз'єднання Німеччини: що лишилося від кордону у німецькій глибинці.

11:40 Льодовики в Ісландії: фотографи документують глетчери під загрозою зникнення. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.

12:17 Апельсини з Іспанії: винахідливі фермери чинять опір конкурентам.

17:15 Старість в Італії: останній прихисток для оперних дів. Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3SQZY. Перепрошуємо за незручність.

00:09 Опозиція в Туреччині: як політична позиція коштує свободи.

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