 Водна криза у Криму - пустеля насувається | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.12.2020

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Україна

Водна криза у Криму - пустеля насувається

В анексованому Росією Криму ситуація із водопостачанням критична і погіршується з дня у день. Як оціннють водну кризу у Криму українські науковці?

Кримчани запасаються водою

Кримчани запасаються водою, серпень 2020

В анексованому РФ Криму тривають перебої з постачанням води у найбільших містах. У Сімферополі, Ялті, Бахчисараї вода вже подається за графіком, в Алушті та Євпаторії - подаватиметься лише в окремі години вже з нового року. Представники самопроголошеної "влади" Криму днями повідомили, що через падіння притоку води в Щасливенське і Загірське водосховища, зокрема жителям Ялти, подаватимуть воду по шість годин на добу. Люди жаліються на те, що навіть після включення за графіком, вода іноді має жовтуватий відтінок і тече зі слабким напором, через що багатьом не вдається скористатися бойлерами для підігріву. "Ялті зараз воду дають тільки зранку і вечері", - підтвердила DW жителька Ялти Тетяна Могуринська. Подібна ситуація і в інших містах Криму.

Глобальне потепління зневоднює Крим

Протягом літа та осені в Криму пересохло чи обміліло чимало природних озер, які живилися підземними джерелами води та талою водою з гір. Користувачі соцмереж з Криму публікують фото та відео, як обміліли та пересохли Краснокам'янське озеро, озеро біля села Залісного, Бахчисарайського району. У вересні цього року стало відомо, що пересохло відоме озеро Сасик-Сиваш між містами Євпаторія та Саки, а раніше зникло озеро Богайли у Сакському районі. "Крим напряму залежить від природно-кліматичних умов. Зазвичай у весняно-літній період в Криму мало опадів та ще й високий рівень випаровування через високу температуру. Але з 2015 року в цій зоні, як і у всій південній Україні, спостерігається дефіцит опадів, що провокує серйозну посуху. Це наслідок глобальних кліматичних змін, потепління", - говорить начальниця відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяна Адаменко.

Сімферопольське водосховище

Критична ситуація із водою у Криму. На фото: Сімферопольське водосховище, вересень 2020

За її словами, п'ять років тому на анексованому українському півострові випало лише 70 відсотків річної норми опадів. Відтоді гідрометеорологи спостерігають, що водний баланс у цій зоні не відновлюється, хоча час від часу там ідуть дощі. "Зараз у Криму ситуація трохи стабілізувалася, бо йшли дощі, однак опади не стали стокоформуючими, а лише поповнили запас вологи в ґрунті. Тобто, вода промочила землю, але її недостатньо, щоб наповнити джерела, річки, озера та водосховища, звідки в Криму можна брати воду", - пояснив DW заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк. Він вказує на те, що сподіватися на рясні опади, сніг та талу воду з гір, які б могли наповнити водойми на півострові, кримчанам не варто, оскільки метеорологи прогнозують цього року таку ж теплу і безсніжну зиму, як і попереднього року.

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Дніпровська вода недоступна

Експерти вказують на те, що активна фаза глобального потепління збіглася у часі із анексією Криму. Україна ж у відповідь припинила поставку води. Як відомо, раніше Україна забезпечувала до 85 відсотків потреб півострова у прісній воді, яка постачалася через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Канал напоював кримські водосховища, до яких додавалася вода з природних джерел та опадів. Нині для кримчан дніпровська вода недоступна.

З місцевих природних стоків у Криму формується лише 15 відсотків прісної питної води. Та останні шість років самопроголошена "влада" Криму практично вичерпала запаси питної води, сформовані природними стоками. "Північно-Кримський канал не працює, водосховища не наповнюються та вже перетворилися на деградаційні екологічні об'єкти. Через глобальне потепління не наповнюються місцеві річки та озера, які формуються стоками", - підсумовує Михайло Яцюк.

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Київ: Вода лише після деокупації

Попри спроби окремих політиків спекулювати на темі водопостачання до Криму, офіційна позиція України залишається непохитною - вода у Північно-Кримський канал піде на півострів лише після деокупації. Про це неодноразово заявляли як у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, так і у представництві президента в Автономній Республіці Крим, яке нині працює у Києві. "Відповідно до міжнародного права, відповідальність за цивільне населення на окупованій території несе держава-окупант, тобто Росія. За ці роки російська окупаційна влада не забезпечила можливостей отримувати воду. Вона вкладала гроші в мілітаризацію півострова, військові бази, переселення людей на півострів, але не подбала про модернізацію водогонів, опріснювальні установки", - сказала DW заступниця постійного представника президента в АР Крим Таміла Ташева.

За її словами, для потреб цивільного населення питної води, яка формується природними стоками, цілком достатньо. Дефіцит виникає через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів. Ташева підкреслила, що Україна не збирається забезпечувати водою "військову машину Росії у Криму", тому питання постачання води через Північно-Кримський канал не стоїть на порядку денному до "повної деокупації Росією" півострова.

Для кримчан проблема водопостачання першочергова. Президентові РФ Володимиру Путіну під час останньої великої пресконференції довелося відповідати на питання про забезпечення анексованого півострова водою. "У прилеглих до Криму акваторіях Азовського моря, під Азовським морем, можуть бути великі запаси прісної води", - розповів Путін і запевнив, що там проводяться геологічні дослідження. "Севастополь, сподіваюся, обмежень відчувати не буде", - заявив російський президент. Як відомо, у Севастополі розміщена військова база Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Водночас українські науковці скептично оцінюють заяви про розвідку додаткових природних запасів прісної води у Криму. Михайло Яцюк вважає, що за поточної ситуації акумулювати водний ресурс можна було б шляхом зменшення кількості населення, а отже і зменшенням обсягів використання вже наявного залишку питної води. Потрібні і роботи із оновлення  водомережі півострова, аби скоротити втрати ресурсу через старі водогони. Та керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник вважає, що Москва піде іншим шляхом. "Росія не вкладатиме гроші у те, аби кримчани були з водою, а продовжить спекулювати на темі води і тиснути на Україну, щоби Київ пустив воду Північно-Кримським каналом", - прогнозує вона.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


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Кримчани запасаються водою

Водна криза у Криму - пустеля насувається

Як оціннють водну кризу у Криму українські науковці?  

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