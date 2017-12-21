 Внаслідок наїзду автомобіля на людей в Єрусалимі було поранено 14 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2020

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Новини

Внаслідок наїзду автомобіля на людей в Єрусалимі було поранено 14 осіб

Внаслідок наїзду автомобіля на людей біля популярного нічного клубу в Єрусалимі було поранено 14 осіб, поліція розслідує інцидент як теракт.

На місці інциденту в Єрусалимі

На місці інциденту в Єрусалимі

В Єрусалимі вранці в четвер, 6 лютого, автомобіль наїхав на людей біля популярного нічного клубу в центральній частині міста, внаслідок чого зазнало поранень 14 осіб, в тому числі 12 військових і двоє цивільних. Як повідомила агенція новин AFP, ізраїльська поліція розслідує цей інцидент як теракт. 

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План президента США Дональда Трампа з врегулювання на Близькому Сході враховує тільки інтереси Ізраїлю, в той час як побажаннями палестинців знехтували, критикує Райнер Золліх. (29.01.2020)

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував запропонований Дональдом Трампом мирний план з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Боррель заявив, що той не відповідає міжнародним домовленостям. (04.02.2020)

Речник ізраїльської поліції Мікі Розенфельд заявив, що водій здійснив наїзд біля першого залізничного вокзалу Єрусалима, де розміщуються бари, магазини та ресторани, а потім втік з місця події. Ізраїльська національна медична служба повідомила, що в результаті інциденту одна людина перебуває в критичному стані, а ще одна отримала поранення середньої важкості. Інші 12 осіб були доставлені до лікарні з легкими пораненнями. Представник ізраїльської армії заявив, що поранені солдати були з бригади Голані та перебували в навчальній поїздці.

Реакція ХАМАСу

Палестинський ісламський рух ХАМАС назвав наїзд на людей в Єрусалимі "практичною відповіддю" американському президенту Дональду Трампу на його суперечливий мирний план на Близькому Сході. 

Як повідомлялося,  пропозиції Трампа,  які він оприлюднив у Вашингтоні минулого місяця разом із прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху без присутності палестинських представників, викликали гнів у палестинців. З моменту оприлюднення плану відбулися акції протесту та поодинокі зіткнення із ізраїльськими силовиками.
Днями головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також розкритикував запропонований Дональдом Трампом  мирний план  з врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. 

Ізраїльські війська в середу в місті Хеврон застрелили 17-річного палестинського протестувальника. Військові Ізраїлю описали його як "насильницького бунтаря", озброєного коктейлем Молотова.

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