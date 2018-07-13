Внаслідок авіаудару на сході Сирії є цивільні жертви - спостерігачі

Внаслідок авіаудару по території на сході Сирії, яку контролює терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД), загинули щонайменше 54 особи. Про це у п'ятницю, 13 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Лондоні.

За інформацією спостерігачів, серед загиблих - не менше 28-ми мирних жителів, більшість з яких становлять біженці з Іраку. Решта загиблих - бойовики "Ісламської держави". Авіаудару було завдано у ніч на 13 липня.

За даними SOHR, поки що невідомо, хто саме завдав авіаудару - військово-повітряні сили Іраку або літаки міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США. У коаліції поки не коментують авіаудар. Ірак з червня цього року за згоди сирійського уряду відновив авіаудари по позиціях ІД у Сирії поблизу кордону.

Експерти SOHR отримують дані від мережі інформаторів у Сирії. Їхні повідомлення не завжди можуть бути підтверджені.

Сирійська державна інформагенція Sana повідомила про 30 загиблих та десятки поранених. Вона поклала відповідальність за бомбардування на міжнародну коаліцію.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.