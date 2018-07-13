 Внаслідок авіаудару на сході Сирії є цивільні жертви - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Внаслідок авіаудару на сході Сирії є цивільні жертви - спостерігачі

Щонайменше 28 мирних жителів загинули внаслідок авіаудару по контрольованій терористами території на сході Сирії, повідомляють спостерігачі. Хто саме завдав удару, поки невідомо.

Авіаудар у Сирії (на фото - увіаудар у провінції Дар'а на півдні країни)

Авіаудар у Сирії (на фото - увіаудар у провінції Дар'а на півдні країни)

Внаслідок авіаудару по території на сході Сирії, яку контролює терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД), загинули щонайменше 54 особи. Про це у п'ятницю, 13 липня, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Лондоні.

За інформацією спостерігачів, серед загиблих - не менше 28-ми мирних жителів, більшість з яких становлять біженці з Іраку. Решта загиблих - бойовики "Ісламської держави". Авіаудару було завдано у ніч на 13 липня.

DW.COM

Через авіаудар на сході Сирії загинули понад 50 бійців, які воювали на боці президента країни Башара Асада. Коаліція під проводом США заперечує причетність до атаки. (18.06.2018)

Перебіг війни у Сирії визначає не лише президент Асад та опозиційні групи. Багато країн втручаються у конфлікт з різних причин: військових, релігійних, економічних або ж керуючись інтересами у сфері політики безпеки. (12.04.2018)

Для здійснення авіаударів по позиціях "Ісламської держави" в Сирії Багдад завжди отримував згоду Дамаска та коаліції під проводом США. (07.06.2018)

За даними SOHR, поки що невідомо, хто саме завдав авіаудару - військово-повітряні сили Іраку або літаки міжнародної антитерористичної коаліції на чолі зі США. У коаліції поки не коментують авіаудар.  Ірак з червня цього року за згоди сирійського уряду відновив авіаудари по позиціях ІД у Сирії поблизу кордону.

Експерти SOHR отримують дані від мережі інформаторів у Сирії. Їхні повідомлення не завжди можуть бути підтверджені.

Сирійська державна інформагенція Sana повідомила про 30 загиблих та десятки поранених. Вона поклала відповідальність за бомбардування на міжнародну коаліцію.

Сирійський конфлікт розпочався весною 2011 року з мирних протестів проти режиму президента країни Башара Асада, які потім перетворилися на повномасштабну громадянську війну. Різні сторони конфлікту отримують міжнародну допомогу. Крім того, частина території Сирії була захоплена й бойовиками "Ісламської держави", проти яких виступають як урядові сирійські війська, так і сили міжнародної антитерористичної коаліції під проводом США.

За час конфлікту на території Сирії понад 350 тисяч людей загинули, а мільйони сирійських громадян стали біженцями.

Дивитись відео 02:54
Now live
02:54 хв

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Наслідки авіаударів США та союзників по Сирії (16.04.2018)  

Також за темою

Syrien Daraa Provinz Regierungstruppen

Сирійська армія підняла прапор у місті, де почалося повстання проти Асада 12.07.2018

У місті Дар'а, де почалося повстання проти Башара Асада в 2011 році, урядова армія символічно підняла прапор Сирії. Утім, за домовленістю повстанців з росіянами, сирійські військові не повинні бути присутні в місті.

Bashar al-Assad | Syrischer Präsdident

Башар Асад вимагає від США залишити Сирію і погрожує наступом на курдів 31.05.2018

Уряд Сирії вимагає від США залишити територію країни. В іншому разі він погрожує здійснити наступ на територію, підконтрольну підтримуваним Вашингтоном курдським загонам, на якій розміщені американські військові.

Syrien Jarmuk Flüchtlingscamp Luftangriffe

Сирія: сили Асада відбили в ІД район на півдні Дамаска 29.04.2018

"Ісламська держава" втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. Сили Башара Асада продовжують наступ на південні околиці Дамаска, повідомили спостерігачі.

Докладно

Betrunkener schläft auf dem Tisch (milkovasa/Fotolia)

Повернення витверезників в Україні

В Івано-Франківську вже знають, куди відправлятимуть п'яниць. 

Під запроваджені Москвою обмежувальні заходи потрапили і овочі та фрукти

РФ продовжила продембарго до кінця 2019 року

Запроваджене ще у серпні 2014 року продовольче ембарго Росія продовжує до 31 грудня 2019 року. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  