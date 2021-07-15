ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони

Міністерство оборони України повідомило про надходження першого ударного безпілотного комплексу Bayraktar TB2 турецького виробництва для військово-морських сил (ВМС) України. "Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлено до України. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - цитує пресслужба міністра оборони Андрія Тарана в поширеному в четвер, 15 липня, дописі в соцмережі Twitter.

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Україна ще в 2019 році закупила для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2, оснащених високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan. Крім того, закуплено високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси. У 2020 році українські військові випробували Bayraktar TB2 і Javelin на масштабних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою, а у квітні 2021 року ці безпілотники вперше здійснили виліт до зони ООС, виявивши техніку противника. Водночас для ВМС ці безпілотники раніше не закуповувалися, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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БПЛА Bayraktar TB2 розроблені турецькою компанією Baykar Technologies. Вони брали участь у збройних конфліктах в сирійській провінції Ідліб, у Лівії, а також під час збройного протистояння в Нагірному Карабаху восени 2020 року.

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