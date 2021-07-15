 ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ВМС України отримали перший Bayraktar TB2 - міноборони

Оперативно-тактичні БПЛА Bayraktar TB2 турецького виробництва Україна вже закуповувала, але для ВМС нинішня поставка - перша.

Дрон Bayraktar TB2

Bayraktar TB2 турецьких збройних сил (архівне фото)

Міністерство оборони України повідомило про надходження першого ударного безпілотного комплексу Bayraktar TB2 турецького виробництва для військово-морських сил (ВМС) України. "Перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для Військово-Морських сил поставлено до України. Проводимо остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування", - цитує пресслужба міністра оборони Андрія Тарана в поширеному в четвер, 15 липня, дописі в соцмережі Twitter.

Читайте також: Бойові дрони Україні, реверанси Путіну: ризикований дипломатичний шпагат Туреччини

Україна ще в 2019 році закупила для ЗСУ і провела випробування турецьких ударних оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Bayraktar TB2, оснащених високоточними авіабомбами MAM-L турецької компанії Roketsan. Крім того, закуплено високоточні легкі MAM-L та інші високоточні боєприпаси. У 2020 році українські військові випробували Bayraktar TB2 і Javelin на масштабних тактичних навчаннях із бойовою стрільбою, а у квітні 2021 року ці безпілотники вперше здійснили виліт до зони ООС, виявивши техніку противника. Водночас для ВМС ці безпілотники раніше не закуповувалися, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Штучний інтелект: як зупинити дрони-камікадзе та роботів-убивць на полі бою?

БПЛА Bayraktar TB2 розроблені турецькою компанією Baykar Technologies. Вони брали участь у збройних конфліктах в сирійській провінції Ідліб, у Лівії, а також під час збройного протистояння в Нагірному Карабаху восени 2020 року.

Читайте також: Польща придбає 24 турецькі бойові безпілотники

Дивитись відео 07:45

Загроза з Росії: чи варто Україні розраховувати на озброєння з Німеччини? (30.04.2021)

Реклама

Докладно

Unwetter in Schuld

Загиблі та зниклі безвісти: наслідки негоди на заході ФРН

Рясні та тривалі зливи в кількох регіонах на заході Німеччини призвели до повеней. Є жертви і зниклі безвісти.  

З 2026 року виробникам сталі в Україні, ймовірно, доведеться платити вуглецеве мито за експорт до ЄС

Україна і вуглецеве мито ЄС: що варто знати

Єврокомісія запропонувала вуглецеве мито, або ж механізм вуглецевого коригування імпорту до ЄС.  