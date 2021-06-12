 Влада Німеччини придбала дані про майно німців в Дубаї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2021

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Новини

Влада Німеччини придбала дані про майно німців в Дубаї

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц розраховує на розкриття масштабних податкових махінацій завдяки даним про статки громадян ФРН у Дубаї.

Міністр фінансів Олаф Шольц

Міністр фінансів Олаф Шольц

Федеральне податкове відомство Німеччини за особистою вказівкою міністра фінансів ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) придбало диск, на якому містяться "дані з емірату Дубаї, що мають відношення до податкових питань". Про це заявив Шольц у п'ятницю, 11 червня.

"Йдеться про виявлення можливих податкових злочинів. Приховування від сплати податків - це не якесь дрібне правопорушення, а злочин. У даному разі потурати не можна", - наголосив політик, який на виборах Бундестагу у вересні боротиметься за пост канцлера Німеччини.

Раніше про те, що Олаф Шольц дав вказівку придбати дані, які, ймовірно, допоможуть розкрити масштабні податкові махінації, повідомив німецький тижневик Der Spiegel. Зазначалося, що придбаний федеральним податковим відомством диск містить дані мільйонів платників податків, у тому числі кількох тисяч громадян Німеччини, що володіють ділянками землі і нерухомістю в Дубаї.

Купівля даних недобросовісних платників податків у ФРН

За словами Шольца, придбання мінфіном цих даних дозволить розкрити серйозні випадки приховування від сплати податків, до яких причетні жителі різних федеральних земель ФРН. За даними Der Spiegel, анонімне джерело запропонувало продати дані, ціна угоди склала два мільйони євро.

Це перший випадок купівлі таких даних федеральним податковим відомством. Раніше аналогічні угоди здійснювали федеральні землі або інші федеральні структури, зокрема Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND).

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