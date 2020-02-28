 Влада Афганістану відмовляється звільняти полонених талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2020

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Новини

Влада Афганістану відмовляється звільняти полонених талібів

Афганський уряд не брав на себе зобов'язання звільнити полонених талібів, а США не мали повноважень вносити цей пункт в угоду з "Талібаном", заявив президент країни Ашраф Гані.

Президент Афганістану Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані

Президент Афганістану Ашраф Гані відкидає обмін полоненими до початку внутрішньоафганських переговорів, що закріплено у мирній угоді, яку підписали США та ісламістський рух "Талібан". "Уряд Афганістану не брав на себе зобов'язань звільнити п'ять тисяч ув'язнених талібів", - заявив він у неділю, 1 березня, цитує агенція новин Reuters.

Відповідно до укладеної угоди, до 10 березня афганський уряд мав звільнити п'ять тисяч талібів, а ісламістський рух зі свого боку - тисячу полонених. "Вирішення цього питання (обміну полоненими. - Ред.) не належить до повноважень США, вони лише посередники", - наголосив Гані.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп не просив про звільнення полонених і це питання має бути обговорене в рамках всеосяжної мирної угоди. "Політичного консенсусу (...), який необхідний для такого важливого кроку, на сьогодні не існує", - заявив президент Афганістану в інтерв'ю телеканалу CNN.

Тим часом держсекретар США Майк Помпео в ефірі телекомпанії CBS висловив сподівання, що переговори між афганським урядом та "Талібаном" розпочнуться найближчим часом.

DW.COM

Як повідомлялося, в рамках укладеної мирної угоди також передбачається виведення з території Афганістану американських та інших іноземних військових. Протягом 135 днів США зобов'язуються скоротити чисельність своїх солдатів із нині дислокованих там 13 до 8, 6 тисячі. Очікується, що кількість військових із союзних країн також пропорційно зменшиться. За цей час також мають закрити п'ять баз. Якщо мирної угоди буде дотримано, решта іноземних військ також повинні залишити країну упродовж 14 місяців.

На даний момент таліби контролюють майже половину території Афганістану і є потужнішими, ніж будь-коли з часу початку військової операції США в країні у жовтні 2001 року. Раніше вони відмовлялися вести прямі перемовини з чинним афганським урядом, вважаючи його маріонеткою США. За даними ООН, з 2009 року внаслідок збройного протистояння в Афганістані загинули або були поранені понад 100 тисяч мирних жителів.

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