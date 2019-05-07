Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу у вересні

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) ухвалили рішення розпочати роботу новоствореного суду з 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 7 травня.

Для роботи ВАКС розпорядженням уряду було виділено два приміщення, але вони потребують реконструкції. Тому тимчасово суд розташовується у приміщеннях Печерського суду.

Раніше у вівторок колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич було обрано головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Танасевич була обрана шляхом таємного голосування й отримала 23 голоси суддів з мінімально необхідних 20. Вона закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Вона працює суддею з 2012 року. Під час конкурсу на посаду судді ВАКС Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед усіх претендентів. Вона очолюватиме суд протягом наступних трьох років.

Заступником голови ВАКС було обрано Євгена Крука, який набрав 22 голоси. Він народився в 1982 році, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2006 року займається адвокатською діяльністю, працював в адвокатському об'єднанні "Ситнюк і партнери".