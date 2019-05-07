 Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу у вересні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вищий антикорупційний суд розпочне свою роботу у вересні

Судді Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи 5 вересня цього року.

Суддівський молоток

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) ухвалили рішення розпочати роботу новоствореного суду з 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення було ухвалене у вівторок, 7 травня.

DW.COM

Для роботи ВАКС розпорядженням уряду було виділено два приміщення, але вони потребують реконструкції. Тому тимчасово суд розташовується у приміщеннях Печерського суду.

Раніше у вівторок колишню суддю Печенізького райсуду Харківської області Олену Танасевич було обрано головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС). Танасевич була обрана шляхом таємного голосування й отримала 23 голоси суддів з мінімально необхідних 20. Вона закінчила Харківську юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Вона працює суддею з 2012 року. Під час конкурсу на посаду судді ВАКС Танасевич набрала найбільшу кількість балів і показала найкращий результат серед усіх претендентів. Вона очолюватиме суд протягом наступних трьох років.

Заступником голови ВАКС було обрано Євгена Крука, який набрав 22 голоси. Він народився в 1982 році, закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 2006 року займається адвокатською діяльністю, працював в адвокатському об'єднанні "Ситнюк і партнери".

Дивитись відео 02:22

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)

Аудіо й відео до теми

Антикорупційний суд і його місце в системі боротьби з корупцією в Україні (07.06.2018)  

Також за темою

Symbolbild Justitia Justizia

Олена Танасевич обрана головою Вищого антикорупційного суду України 07.05.2019

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України з третьої спроби обрали голову суду. ВАКС очолила колишня суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич.

Ukraine Aktivisten protestieren gegen illegale Verfolgung von Anti-Korruptions-Funtionären

Втрачений час. Боротьба з корупцією за президента Порошенка 15.03.2019

За останні п'ять років українська влада зробила безліч кроків для приборкання корупції, але більшість з них є суто формальними, кажуть експерти.

Symbolbild Justiz Gericht Richterhammer

Судова реформа: як активістка перевіряла суддів до Вищого антикорупційного суду (відео) 14.03.2019

Ірина Шиба - юристка та керівниця проектів ГО "Фундація DEJURE". Якби не її діяльність, до Антикорупційного суду потрапили б півсотні недоброчесних суддів. До 21 березня мають остаточно затвердити кандидатів.

Реклама

Докладно

Ганс ван Баален - голова європейської партії Альянс лібералів і демократів за Європу

Якщо Зеленський підведе, Україна опиниться в депресії

Інтерв'ю DW з головою європейської партії "Альянс лібералів та демократів за Європу" Гансом ван Бааленом.  

Китайська компанія Huawei, про яку сперечаються на Заході, має відкритий доступ до ринків африканських країн

Інвестиції в інфраструктуру Африки. Китай всіх обігнав?

Китайським IT-компаніям відкрито доступ на весь африканський континент. Чи мають західні компанії перспективи в Африці?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  