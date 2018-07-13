Вихід футболіста Езіла зі збірної сколихнув німецький політикум

У Німеччині в понеділок, 23 липня, розгорнулася запекла дискусія після оголошення футболіста турецького походження Месута Езіла (Mesut Özil) про свій вихід зі складу національної збірної. Спортсмен ухвалив таке рішення після скандалу, який здійнявся навколо його світлини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своїй заяві Езіл закинув німецькому суспільству, що воно його досі не приймає. Поки він відчуватиме "расизм і неповагу", він не гратиме за збірну ФРН.

На рішення футболіста швидко відреагували в уряді. "Федеральна канцлерка (Анґела Меркель (Angela Merkel). - Ред.) дуже цінує Месута Езіла. Месут Езіл - чудовий футбольний гравець, який багато зробив для національної збірної з футболу", - заявила речниця Меркель у Берліні. Як відомо, у складі німецької команди Езіл став чемпіоном світу 2014 року.

Меркель вітає Езіла після перемоги Німеччини над Туреччиною в 2012 році

"Мультимільйонер, який мешкає в Англії"

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) має іншу думку. "Я не думаю, що випадок мультимільйонера, який живе та працює в Англії, дає уявлення про можливості інтеграції в Німеччині", - заявив глава МЗС на прес-конференції в Берліні, його цитує dpa. Як відомо, нині Езіл грає за лондонський футбольний клуб "Арсенал".

Уповноважена німецького уряду з питань інтеграції Аннетте Відманн-Мауц переконана: "За всього розуміння до родинного коріння, гравці національної збірної повинні терпіти критику, якщо вони дозволяють використовувати себе для цілей передвиборчої боротьби. Водночас ця справедлива критика не повинна переростати в загальну зневагу до гравців, які мають міграційне походження".



Від "здичавіння мови" до "провальної інтеграції"

Співголова опозиційної партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck) також виступив з помірною заявою. "Неправильно, що Езіл з'явився публічно з Ердоганом, але те, як про нього говорять, - невимовно. Це здичавіння мови та думок", - написав він у Twitter. Так політик відреагував на слова президента футбольного клубу "Баварія Мюнхен" Улі Генесса (Uli Hoeneß).

Генесс висловився різко: "Я тішуся, що ця напасть позаду. Він роками грав паскудно. Останній двобій він виграв перед Чемпіонатом світу-2014", - цитує інформагенція dpa.

У ще одній опозиційній партії - правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН) - вихід Езіла зі складу збірної розцінили як черговий доказ проблем із інтеграцією іноземців у Німеччині. "Зі своєю прощальною тирадою Месут Езіл, на жаль, показав себе типовим прикладом провальної інтеграції надто багатьох іммігрантів із турецько-мусульманського культурного середовища", - заявила голова фракції АдН у Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Фото Езіла з Ердоганом викликало гучні суперечки в Німеччині

Чому виник скандал

Фото Езіла й Ердогана було зроблене у травні у Лондоні незадовго до президентських виборів у Туреччині. Світлину активно поширювала партія Ердогана. У Німеччині чимало політиків критикували футболіста, закидаючи йому підтримку турецького лідера перед виборами. Як відомо, Ердогану закидають зокрема згортання демократії та наступ на свободу слова в Туреччині.

Окрім Езіла, на травневій зустрічі з Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндоган.

Езіл дебютував у національній збірній Німеччини з футболу в серпні 2009 року. Відтоді він зіграв 92 матчі та забив 23 голи у складі бундестіму.