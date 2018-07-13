 Вихід футболіста Езіла зі збірної сколихнув німецький політикум | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Вихід футболіста Езіла зі збірної сколихнув німецький політикум

Оголошення Месута Езіла про вихід з німецької збірної з футболу активно коментують як урядовці, так і представники опозиції у ФРН. В уряді заявили, що Меркель цінує спортсмена.

Месут Езіл

Месут Езіл

У Німеччині в понеділок, 23 липня, розгорнулася запекла дискусія після оголошення футболіста турецького походження Месута Езіла  (Mesut Özil) про свій вихід зі складу національної збірної. Спортсмен ухвалив таке рішення після скандалу, який здійнявся навколо його світлини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. У своїй заяві Езіл закинув німецькому суспільству, що воно його досі не приймає. Поки він відчуватиме "расизм і неповагу", він не гратиме за збірну ФРН.

На рішення футболіста швидко відреагували в уряді. "Федеральна канцлерка (Анґела Меркель (Angela Merkel). - Ред.) дуже цінує Месута Езіла. Месут Езіл - чудовий футбольний гравець, який багато зробив для національної збірної з футболу", - заявила речниця Меркель у Берліні. Як відомо, у складі німецької команди Езіл став чемпіоном світу 2014 року.

Меркель вітає Езіла після перемоги Німеччини над Туреччиною в 2012 році

Меркель вітає Езіла після перемоги Німеччини над Туреччиною в 2012 році

"Мультимільйонер, який мешкає в Англії"

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) має іншу думку. "Я не думаю, що випадок мультимільйонера, який живе та працює в Англії, дає уявлення про можливості інтеграції в Німеччині", - заявив глава МЗС на прес-конференції в Берліні, його цитує dpa. Як відомо, нині Езіл грає за лондонський футбольний клуб "Арсенал".

Уповноважена німецького уряду з питань інтеграції Аннетте Відманн-Мауц переконана: "За всього розуміння до родинного коріння, гравці національної збірної повинні терпіти критику, якщо вони дозволяють використовувати себе для цілей передвиборчої боротьби. Водночас ця справедлива критика не повинна переростати в загальну зневагу до гравців, які мають міграційне походження".

Від "здичавіння мови" до "провальної інтеграції"

Співголова опозиційної партії "Союз 90/Зелені" Роберт Габек (Robert Habeck) також виступив з помірною заявою. "Неправильно, що Езіл з'явився публічно з Ердоганом, але те, як про нього говорять, - невимовно. Це здичавіння мови та думок", - написав він у Twitter. Так політик відреагував на слова президента футбольного клубу "Баварія Мюнхен" Улі Генесса (Uli Hoeneß).

Генесс висловився різко: "Я тішуся, що ця напасть позаду. Він роками грав паскудно. Останній двобій він виграв перед Чемпіонатом світу-2014", - цитує інформагенція dpa.

У ще одній опозиційній партії - правопопулістській "Альтернативі для Німеччини" (АдН) - вихід Езіла зі складу збірної розцінили як черговий доказ проблем із інтеграцією іноземців у Німеччині. "Зі своєю прощальною тирадою Месут Езіл, на жаль, показав себе типовим прикладом провальної інтеграції надто багатьох іммігрантів із турецько-мусульманського культурного середовища", - заявила голова фракції АдН у Бундестазі Аліс Вайдель (Alice Weidel).

Фото Езіла з Ердоганом викликало гучні суперечки в Німеччині

Фото Езіла з Ердоганом викликало гучні суперечки в Німеччині

Чому виник скандал

Фото Езіла й Ердогана було зроблене у травні у Лондоні незадовго до президентських виборів у Туреччині. Світлину активно поширювала партія Ердогана. У Німеччині чимало політиків критикували футболіста, закидаючи йому підтримку турецького лідера перед виборами. Як відомо, Ердогану закидають зокрема згортання демократії та наступ на свободу слова в Туреччині.

Окрім Езіла, на травневій зустрічі з Ердоганом був присутній іще один гравець національної збірної ФРН із футболу турецького походження - Ілкай Гюндоган.

Езіл дебютував у національній збірній Німеччини з футболу в серпні 2009 року. Відтоді він зіграв 92 матчі та забив 23 голи у складі бундестіму.

Дивитись відео 00:33
Now live
00:33 хв

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)

DW.COM

Коментар: Гучне прощання Месута Езіла

Месут Езіл йде з німецької збірної і ставить у незручне становище президента Німецького футбольного союзу Ґрінделя, кар'єра якого у футбольному союзі також добігає кінця. Коментує спортивний оглядач DW Томас Кляйн. (23.07.2018)  

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу"

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом. (22.07.2018)  

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом

Гравець німецької збірної з футболу Месут Езіл спробував виправдати своє фото з Реджепом Таїпом Ердоганом, опубліковане перед виборами в Туреччині. Футболіст зазначив, що зробив би таке фото знову. (22.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Хорватських футболістів покарали за "Слава Україні!" (09.07.2018)  

Також за темою

Fußball WM 2018 - Mesut Özil

Футболіст Месут Езіл покидає німецьку збірну через "расизм і неповагу" 22.07.2018

Німецький футболіст турецького походження Месут Езіл не гратиме за збірну, поки відчуватиме "расизм і неповагу". Причиною скандалу стало фото спортсмена з президентом Туреччини Ердоганом.

Erdogan mit Özil

Німецький футболіст Езіл виправдовує своє фото з Ердоганом 22.07.2018

Гравець німецької збірної з футболу Месут Езіл спробував виправдати своє фото з Реджепом Таїпом Ердоганом, опубліковане перед виборами в Туреччині. Футболіст зазначив, що зробив би таке фото знову.

Heiko Maas in Brüssel

Глава МЗС ФРН Гайко Маас закликає Росію до діалогу 16.04.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас сподівається, що авіаудари США по Сирії переконають Росію розпочати діалог із Заходом.

Докладно

Месут Езіл

Гучне прощання Месута Езіла

Коментар спортивного оглядача DW Томаса Кляйна. 

Крістін Лагард

МВФ застерігає від втрат через торговельну війну

Торговельний конфлікт між США, ЄС та КНР може завдати світовій економіці багатомільярдної шкоди, кажуть у МВФ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  