 Вироблені в Німеччині товари мають найкращу репутацію - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Вироблені в Німеччині товари мають найкращу репутацію - дослідження

Вироблені в Німеччині товари користуються найкращою репутацією серед споживачів у різних країнах, свідчать результати відповідного дослідження. На другому місці - вироби з Італії.

Лейбл Made in Germany

Споживачі в багатьох країнах найбільше цінують товари з лейблом "Made in Germany". Про це свідчать дані оприлюдненого в понеділок, 30 вересня, дослідження, проведеного соціологічним інститутом YouGov та британським Кембриджським університетом, повідомляє інформагенція dpa.

Згідно з результатами дослідження, майже половина опитаних респондентів у 23 країнах позитивно відгукнулися про німецькі товари. Лише для шести відсотків респондентів вибори з ярликом "Made in Germany" мають негативну репутацію. Як наслідок, позитивний показник репутації німецьких товарів становить 45 балів.

На другому місці щодо позитивного іміджу серед споживачів - товари з Італії, котрі набрали 38 балів. Далі за популярністю йдуть вироби з Великобританії та Франці з 34 балами. На п'ятому місці щодо репутації опинилися вироби з Японії, котрі набрали 33 бали.

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За понад століття лейбл "зроблено в Німеччині" переживав злети і падіння, однак попри всі скандали він залишається своєрідним знаком якості німецьких товарів і послуг. (23.08.2017)

Єврокомісія хоче змінити позначення країни-виробника. Унаслідок реформи з багатьох продуктів можуть зникнути лейбли "Зроблено в Італії", "Зроблено у Франції" або "Зроблено в Німеччині". (03.11.2013)

Лейбл "Made in Germany" понад 125 років має міцну репутацію в багатьох країнах. Та розслаблятися німецьким компаніям не радять, адже конкуренція посилюється. Про це свідчить нове експертне опитування. (20.01.2014)

Щодо знаку якості одного з найбільших конкурентів японців, Південної Кореї, то в рейтингу репутації випущені в цій країні товари посіли в дослідженні дев'яте місце з 5 балами.

Китайське споживачі не люблять

Натомість найгірша репутація у рейтингу популярності продукції закріпилася за виробами з лейблом "Made in China". Як з'ясували соціологи, 44 відсотки респондентів зазвичай негативно оцінюють якість випущених у КНР товарів. Натомість позитивно про них відгукнулися лише 15 відсотків опитаних. У результаті вироби з позначкою "Made in China" отримали мінус 29 балів, кажуть дослідники.

На тлі таких результатів соціологи стверджують, що походження товарів і досі "відіграє важливу роль у їхньому сприйнятті" споживачами, цитує dpa представника інституту YouGov.

Соціологічне дослідження проводили в 23 країнах з 28 лютого по 26 березня 2019 року. Респондентам пропонувалося оцінити репутацію товарів з 12 країн.

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