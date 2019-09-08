Вироблені в Німеччині товари мають найкращу репутацію - дослідження

Споживачі в багатьох країнах найбільше цінують товари з лейблом "Made in Germany". Про це свідчать дані оприлюдненого в понеділок, 30 вересня, дослідження, проведеного соціологічним інститутом YouGov та британським Кембриджським університетом, повідомляє інформагенція dpa.

Згідно з результатами дослідження, майже половина опитаних респондентів у 23 країнах позитивно відгукнулися про німецькі товари. Лише для шести відсотків респондентів вибори з ярликом "Made in Germany" мають негативну репутацію. Як наслідок, позитивний показник репутації німецьких товарів становить 45 балів.

На другому місці щодо позитивного іміджу серед споживачів - товари з Італії, котрі набрали 38 балів. Далі за популярністю йдуть вироби з Великобританії та Франці з 34 балами. На п'ятому місці щодо репутації опинилися вироби з Японії, котрі набрали 33 бали.

Щодо знаку якості одного з найбільших конкурентів японців, Південної Кореї, то в рейтингу репутації випущені в цій країні товари посіли в дослідженні дев'яте місце з 5 балами.

Китайське споживачі не люблять

Натомість найгірша репутація у рейтингу популярності продукції закріпилася за виробами з лейблом "Made in China". Як з'ясували соціологи, 44 відсотки респондентів зазвичай негативно оцінюють якість випущених у КНР товарів. Натомість позитивно про них відгукнулися лише 15 відсотків опитаних. У результаті вироби з позначкою "Made in China" отримали мінус 29 балів, кажуть дослідники.

На тлі таких результатів соціологи стверджують, що походження товарів і досі "відіграє важливу роль у їхньому сприйнятті" споживачами, цитує dpa представника інституту YouGov.

Соціологічне дослідження проводили в 23 країнах з 28 лютого по 26 березня 2019 року. Респондентам пропонувалося оцінити репутацію товарів з 12 країн.