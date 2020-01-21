Винний у збитті літака МАУ в Ірані сидить у тюрмі

Винний у збитті літака авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) під Тегераном 8 січня зараз перебуває у в'язниці. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, яке було оприлюднене в п'ятницю, 24 січня.

"Майже 32 роки тому США збили Іранський пасажирський літак. На сьогодні вони досі офіційно не вибачилися. Американський офіцер, відповідальний за його знищення, навіть отримав медаль. Тим часом іранець, який збив український літак, зараз перебуває у в'язниці", - сказав міністр.

За словами Заріфа, він дізнався про помилку іранських військових через два дні після катастрофи, коли було проведено внутрішнє розслідування. "У п'ятницю вдень, більше ніж через два дні після того, як це сталося. Це був момент, коли вищі військовослужбовці дійшли остаточного висновку, що це хтось зробив помилково. Як тільки про це стало відомо революційному лідеру, він висунув вимогу, щоб громадськість була поінформована. Це сталося в суботу вранці. Це були дуже болючі тижні", - зазначив Заріф.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800, авіакомпанії МАУ, який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Влада Ірану 11 січня визнала, що літак помилково збили іранські військові.