"Виклик для Путіна": що кажуть у Берліні про розведення сил у Золотому

Активізація мирного процесу на Сході України за президентства Володимира Зеленського вимагатиме від Росії також вжиття конкретних кроків для мирного врегулювання у регіоні. Таку думку у середу, 30 жовтня, висловив депутат Бундестагу від партії канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) Християнсько-демократичний союз, експерт ХДС з зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter), коментуючи початок процесу розведення сил і засобів у Золотому Луганської області.

Поступки Києва

"Поступки, на які пішов президент Зеленський, вперше за три роки призвели до зрушень у цьому конфлікті, який затягнувся, і поставили таким чином великий виклик перед Росією", - зауважив Кізеветтер у коментарі DW, додавши, що тепер "для Путіна буде складно уникати конструктивних кроків".

Він нагадує, що самі мінські домовленості містять поступки для окремих районів Донецької і Луганської областей, на які Київ погодився. На переконання політика, Україна повинна відчувати себе зобов'язаною це виконувати. "Санкційна політика Заходу була б не виправдана, якби Україна зараз у цьому процесі зволікала і тим самим також відтягувала б на роки процес реформ всередині країни, та якби конфлікт на Сході при цьому поступово не розв'язували", - впевнений Кізеветтер.

Водночас політик вбачає також і ризики, пов'язані з тим, що Росія може будь-якої миті зірвати процес реінтеграції на Донбасі, здійснюючи фактично безперервне постачання військової допомоги сепаратистам у непідконтрольних Києву районах Сходу України. Кізеветтер також наголошує на важливості полегшення доставки гуманітарної допомоги - це, за його словами, було б "центральним кроком до примирення роз'єднаного нанесення Донбасу".

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Міст через лінію фронту Міст через Сіверський Донець у Станиці Луганській підірвали під час боїв у 2015 році. Президент Володимир Зеленський, який 7 липня разом із главою Європейської Ради Дональдом Туском відвідав КПВВ, пообіцяв якнайшвидше його відновити. Проте для цього сепаратисти мають демонтувати свої укріплення. А в "ЛНР" вже заявили, що односторонні дії з ремонту мосту зірвуть розведення сторін.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Кордон, створений війною КПВВ "Станиця Луганська" - єдиний у Луганській області та один із п’яти функціонуючих на Донбасі. Щодня лінію розмежування тут перетинають в середньому 5-6 тисяч людей. Пішки. Більшість з них повертається того ж дня. Вони ідуть на підконтрольну уряду територію, щоб отримати пенсію, зробити покупки або відвідати рідних, які живуть на іншому боці лінії фронту.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Вимушено зареєстровані переселенці Багато людей на КПВВ офіційно є переселенцями. Втім, більшість з них досі мешкає на території "ЛНР". Фіктивний статус біженців їм потрібен, щоб отримувати пенсії та соціальні виплати на підконтрольній уряду території. Аби не втратити статус переселенця, вони мають раз на два місяці перетинати лінію розмежування. Президент Володимир Зеленський запропонував збільшити цей термін до одного року.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Найбільш вразливі На КПВВ дуже багато людей в інвалідних візках. Зазвичай на вулицях українських міст, не пристосованих для людей з особливими потребами, їх не побачиш. Проте тут правила одні для всіх: мешканці окупованих територій, які мають інвалідність, так само повинні періодично перетинати лінію фронту, щоб підтвердити фіктивний статус переселенця і отримати пенсію.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Вбивча спека Люди у чергах потерпають від шаленої спеки. Медики розповідають, що у літні дні на КПВВ "Станиця Луганська" десятки цивільних зазнають теплових ударів. Трапляються і смертельні випадки. 22 червня від інсульту тут помер літній чоловік, який прямував з "ЛНР" на підконтрольну уряду територію.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Між двома "нулями" Це - колишні передові укріплення української армії, так званий "нуль". Бійці залишили їх під час розведення сил. Люди кажуть, що переходити на інший бік їм тепер стало психологічно легше - почуваються більш безпечно. Адже раніше частина шляху лежала між передовими позиціями ЗСУ і сепаратистів, які знаходились на відстані лише 400 метрів одна від одної.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Нагадування про війну Обабіч переходу - зруйновані під час активної фази війни будинки. Станиця Луганська належить до населених пунктів, що найбільше постраждали від бойових дій. Загалом у Станично-Луганському районі було пошкоджено або зруйновано майже 4000 будинків - це приблизно п'ята частина всього житлового фонду.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Небезпечні сюрпризи Залишок снаряду, що на світлині, не є небезпечним - на відміну від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Скільки їх на узбіччі - достеменно не знає ніхто.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Побоювання вандалізму Раніше цей пам’ятник загиблим нацгвардійцям знаходився на контрольованій ЗСУ частині переходу. Після розведення сторін він опинився у "сірій зоні", де немає української влади. Військові побоювались, що прихильники сепаратистів можуть пошкодити пам’ятник. Втім, цього не сталося. Також ніхто не чіпає українських прапорів, які залишились на колишніх передових позиціях ЗСУ.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Станичні "рикші" Людей, які не мають сил подолати перехід пішки, за гроші підвозять так звані "рикші" або "бабковози". Увага журналістів їм не подобається - адже їхній бізнес нелегальний. Втім, завадити їм нікому - влади у "сірій зоні" немає. На саміті Україна-ЄС президент Володимир Зеленський пообіцяв пустити переходом автобуси і електрокари. Але наразі "рикші" залишаються єдиним транспортом на КПВВ.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Руслан і його візок "Бабковоз" Руслан працює на переході вже понад чотири роки. Має власний візок. Поїздка від мосту до українського КПВВ - а це десь кілометр - коштує 50 гривень або 100 російських рублів, які в ходу в "ЛНР". Втім, запевняє чоловік, може підвезти і безкоштовно, якщо "пасажир" не має грошей. Розповідає, що послугами "рикш" користується навіть молодь заради розваги.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській Торгівля попри блокаду Інший поширений бізнес на КПВВ - перевезення товарів з підконтрольної уряду України території до "ЛНР". Людей, які цим займаються, називають "тачечниками". На підконтрольну сепаратистам частину Луганщини везуть здебільшого продукти харчування і засоби особистої гігієни. Адже на підконтрольній уряду території вони дешевші та більш якісні. Одна людина може провезти не більше 75 кілограмів на добу.

Дорога життя: як люди перетинають лінію фронту у Станиці Луганській "Тачечник"-поет "Тачечник" Євген Вальдман колись працював бухгалтером. Тепер возить продукти зі Станиці Луганської в "ЛНР". Сьогодні у його візку - 22 кілограми сиру. Розраховує заробити 250 гривень. У вільний час пише вірші про війну на Донбасі. Каже, що після розведення сторін атмосфера на переході стала менш напруженою. Як і всі на переході, мріє про мир. Автор: Микола Бердник



Блакитні шоломи ООН

Разом з тим представник ХДС вважає, що мають також активізуватися переговори щодо можливості розгорнути на Сході України миротворчу місію Організації Об'єднаних Націй, яка б мала "забезпечити мирні вибори та розділити сторони конфлікту, а у випадку необхідності роззброїти угруповання сепаратистів". Така місія могла б також контролювати українсько-російський кордон, щоб не допустити незаконне переміщення осіб та зброї, вважає він.

На необхідності присутності "блакитних шоломів" на Донбасі наголошує і представниця зовнішньополітичного комітету Бундестагу від фракції Вільної демократичної партії ВДП (ліберали) Рената Альт (Renata Alt). За її словами, політичні кроки можливі лише у разі виконання умов щодо безпеки.

"За відведенням зброї та військ мають стежити та підтверджувати міжнародні спостерігачі. Кордон між Україною і РФ повинен теж контролюватися міжнародними силами, щоб не допустити його незаконний перетин. Місія "блакитних шоломів" може запровадити тривале припинення вогню і стежити за його виконанням", - перерахувала Альт у коментарі DW заходи, які могли б призвести до миру на Донбасі.

Як останній крок, за її словами, повинні бути розпущені "уряди" і "народні республіки" та заміщені перехідними адміністраціями, які, як це передбачається "формулою Штайнмаєра", мають забезпечити проведення виборів у регіоні. І тут український уряд повинен дотриматися свого слова і провести вільні і чесні вибори у непідконтрольних районах, щойно там будуть відповідні умови для цього, вважає вона.

Коментуючи відведення сил і засобів у Золотому, Рената Альт зауважила, що цей крок, як і дотримання режиму припинення вогню, є "базовою передумовою для будь-якого подальшого прогресу" у мирному процесі. Але водночас, за її словами, кожна домовленість Києва з Москвою повинна мати підтримку в українському суспільстві, "інакше тривалого миру бути не може".

Розведення сил у Золотому - лише маленький крок

Натомість депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та уповноважений з питань співпраці з Росією, країнами "Східного партнерства" та Центральної Азії Дірк Візе (Dirk Wiese) нагадує, що нинішнє розведення у Золотому стосується лише площі у два квадратні кілометри, тоді як довжина лінії розмежування становить 430 кілометрів. "Тому про "відведення військ у Східній Україні" мова не йде", - вважає він.

За його словами, шлях до миру на Донбасі лежить у покроковому втіленні у життя мінських угод. "Нинішній розвиток подій, який насамперед ініційований українською стороною, дає нам конкретну надію, що тепер продовжуватиметься рух цим шляхом (реалізації мінських угод. - Ред.)", - сказав Візе DW.

Він також висловив сподівання, що наступні конкретні кроки на шляху досягнення миру на Донбасі може принести запланований саміт "нормандської четвірки" - президентів України, Франції, Росії та канцлерки Німеччини. "Росія також має бути відповідальною та насамперед припинити військову та логістичну підтримку сепаратистів", - підсумував представник німецького уряду.

Нагадаємо, що 29 жовтня в Золотому Луганської області розпочалося розведення сил і засобів сторін конфлікту на Донбасі. 30 жовтня цей крок привітав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. У той же день у телефонній розмові з Зеленським прогрес на лінії зіткнення привітала і канцлерка ФРН Анґела Меркель. Вона висловила сподівання, що після початку відведення військ у Золотому наступним кроком вдасться провести розведення у Петрівському.

Раніше, наприкінці червня цього року, відбулося також розведення сил у Станиці Луганській. Ще однією пілотною ділянкою для розведення сил та засобів, визначеною рамковим рішенням, що було підписане сторонами на Тристоронній контактній групі у вересні 2016 року, є село Петрівське на Донеччині.

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