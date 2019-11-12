 Видобуток бурштину: на Рівненщині продали на аукціоні перші спецдозволи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2020

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Видобуток бурштину: на Рівненщині продали на аукціоні перші спецдозволи

Дві ділянки для видобутку бурштину на Рівненщині вперше продали на торгах у ProZorro за понад 40 мільйонів гривень. Під час торгів їхня ціна зросла в десятки разів.

Видобуток бурштину: на Рівненщині продали на аукціоні перші спецдозволи

Дві ділянки для видобутку бурштину у Рівненській області продали на онлайн-аукціоні в п'ятницю, 17 липня. Про це у Facebook повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Сьогодні відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки в 10 га (гектарів. - Ред.) в Олексіївці Сарненського району виставили на сайті "Прозорро" ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат - перебільшив усі наші надії", - написав Коваль.

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40 мільйонів за дві бурштинові ділянки

За словами голова ОДА, в процесі торгів ціна ділянок зросла в десятки разів - з сотень тисяч до десятків мільйонів гривень. Сумарно ж державі вдалося виручити завдяки аукціону більше 40 мільйонів гривень.

Переможці, розповів Коваль, отримали спеціальні дозволи терміном на п'ять років. Вони зможуть проводити геологічну розвідку та подальший видобуток бурштину на цих ділянках.

Легалізація видобутку бурштину в Україні

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила наприкінці минулого року закон, який уможливив легальний видобуток бурштину в Україні. Він передбачає надання єдиних дозволів на вивчення надр з можливістю в подальшому видобувати бурштин строком на п'ять років і за умови, що розмір ділянки не перевищує 10 гектарів.

Водночас законом вводиться відповідальність за недотримання вимог рекультивації землі та обов'язок компенсувати завдані збитки. Також запроваджуються зміни до кримінального кодексу, які запроваджують кримінальне покарання за незаконний видобуток, збут, придбання, перевезення та зберігання бурштину.

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