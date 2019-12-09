Виверження вулкана у Новій Зеландії: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії зросла до вісьмох осіб. У ніч на четвер, 12 грудня, двоє людей померли в лікарнях від травм. За даними міністерства охорони здоров'я Нової Зеландії, у важкому стані перебувають ще понад 20 людей. Імовірно, у зоні лиха знаходяться тіла ще дев'ятьох загиблих, однак через загрозу повторного виверження рятувальники не можуть їх вивезти.

Нагадаємо, 9 грудня сталося виверження вулкана на приватному острові Уайт-Айленд, який відкритий для туристів. Загалом на острові та біля нього під час стихії перебували близько сотні людей, розповіла прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

Уайт-Айленд знаходиться приблизно в 50 кілометрах від основних островів країни. На ньому розташований найактивніший конусний вулкан Нової Зеландії, який на близько 70 відсотків занурений у море.