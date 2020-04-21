Виборці Зеленського: за кого проголосували би сьогодні (відео)

Якби президентські вибори відбулися нині, то чи проголосували б знову за Володимира Зеленського українці, які підтримали його торік? DW поспілкувалася виборцями Зеленського.
Якби президентські вибори відбулися нині, то за Зеленського проголосувало б на третину менше українців, ніж торік. З рекордних 73 відсотків виборців, які підтримали Зеленського у другому турі, президент розгубив за перший рік на посаді значну частину прихильників. Тим не менше підтримка у президента все ще дуже висока: за різними опитуваннями, від 40 до 50 відсотків. DW поспілкувалася з українцями, які торік голосували за Зеленського. Чи зробили б вони це ще раз?
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