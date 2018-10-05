Вибори у США: Пелосі відкликає конгресменів з канікул через голосування поштою

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відкликає конгресменів з літніх канікул для голосування за закон про запобігання змінам у діяльності пошти.

"Ми бачимо по всій країні руйнівні наслідки кампанії президента щодо саботажу виборів шляхом маніпулювання поштовою службою, аби позбавити виборців права голосу", - заявила Пелосі у неділю, 17 серпня, цитує агенція новин dpa.

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За її словами, наприкінці тижня члени Палати представників мають проголосувати за відповідний законопроєкт.

14 серпня стало відомо про внутрішні документи, згідно з якими поштова служба США почала демонтувати численні машини для сортування листів. Також повідомлялося про демонтаж поштових скриньок. Останніми роками американська поштова служба перебуває у скрутному становищі і ці зміни можуть ще більше погіршити її роботу, зокрема, утривалити доставку кореспонденції.

Пелосі звинуватила начальника поштової служби США Луїса ДеДжоя у втіленні далекосяжних змін у діяльності служби, які погіршують роботу пошти, затримують доставку та, як наслідок, можуть позбавити американців можливості голосувати поштою на майбутніх виборах президента у листопаді.

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Луїс ДеДжой - бізнесмен у сфері логістики, один з найбільших донорів Республіканської партії і, зокрема, кампанії президента США Дональда Трампа на минулих виборах. ДеДжой очолив поштову службу країни у травні цього року. Пелосі назвала главу пошти США "спільником" Дональда Трампа.

Лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер своєю чергою закликав лідера республіканської більшості Мітча Макконнелла також відкликати сенаторів з літніх канікул. Згідно з графіком, обидві палати Конгресу США мають відновити роботу 8 вересня.

Очікується, що на цьогорічних виборах президента США 3 листопада значно більше американців проголосують поштою через епідемію коронавірусної інфекції. Тим часом Дональд Трамп публічно виступає проти голосування поштою, стверджуючи про можливості махінацій.

При цьому сам Трамп разом із дружиною Меланією відправили заявки для голосування поштою на праймеріз у Флориді, які пройшли минулого тижня.

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