 Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2020

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Вибори у Північній Македонії: соціал-демократи перемагають з незначним відривом

На дострокових виборах у Північній Македонії перемагають з незначним відривом соціал-демократи експрем'єра Заєва. Утім, їхні опоненти також заявили про право на формування коаліції.

Лідер соціал-демократів, колишній прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв

Лідер соціал-демократів, колишній прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв

Соціал-демократична партія колишнього прем'єр-міністра Зорана Заєва з незначним відривом перемагає на дострокових парламентських виборах у Північній Македонії, які відбулися 15 липня.

Як повідомила виборча комісія країни у четвер, 16 липня, за даними підрахунку 98 відсотків бюлетенів соціал-демократи здобувають підтримку 36,1 відсотка виборців. Їхній головний суперник - націонал-консервативна  "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності" (ВМРО-ДПМНЄ) - отримує 34,9 відсотка голосів, повідомляє агентство новин dpa.

Голосування проходило за дотримання протиепідемічних заходів, явка була нижчою, ніж на попередніх виборах, й становила близько 51 відсотка.

За даними місцевої інформагенції MIA, соціал-демократи зможуть посісти 46 зі 120 місць у парламенті, а націонал-консерватори - 44. Партія "Демократичний союз за інтеграцію" (ДСІ), яка відстоює інтереси албанців, здобуває 11,3 відсотка голосів та 15 місць у парламенті. За таких результатів Заєв може знову сформувати коаліцію з ДСІ, як це було в 2017 році, та посісти крісло прем'єра.

Утім, лідер ВМРО-ДПМНЄ Христіян Мікоскі також заявив про намір сформувати уряд, домовившись з ДСІ та іншими дрібними партіями.

Право голосу у Північній Македонії мали 1,8 мільйона виборців. Це - перші парламентські вибори після зміни назви країни внаслідок досягнутої домовленості із Грецією.

Заєв подав у відставку та запропонував дострокові вибори восени минулого року через неухвалення на саміті ЄС рішення щодо початку переговорів про приєднання його країни до ЄС. Вибори мали відбутися 12 квітня, однак через пандемію коронавірусу їх перенесли на 15 липня.

Соціал-демократи Заєва сповідують проєвропейський та прозахідний курс. У березні цього року Північна Македонія стала членом НАТО. Заєв домігся також укладення угоди із Грецією про зміну назви країни, яка уможливила цей крок. Натомість націонал-консерватори опиралися зміні назви країни.

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