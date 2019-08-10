 Вибори у Польщі: очікується перемога правлячої партії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2019

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Новини

Вибори у Польщі: очікується перемога правлячої партії

У Польщі в неділю проходять парламентські вибори. За даними останніх опитувань, правляча партія "Право і справедливість" має найбільшу підтримку серед виборців.

У Польщі обирають новий склад парламенту

У Польщі обирають новий склад парламенту

У Польщі у неділю, 13 жовтня, відбуваються парламентські вибори. Участь в них можуть взяти близько 30 мільйонів людей, які обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 - Сенату.

За результатами останніх опитувань очікується, що перемогу здобуде правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) - їй прогнозують підтримку від 41,7 до 46,5 відсотка виборців. Однак поки не відомо, чи вдасться їй отримати більшість у Сеймі - для цього їй необхідно зайняти 231 місце з 460.

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Згідно з опублікованими результатами екзит-полів, правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" набирає 42,4 відсотка голосів. Опозиційна "Європейська коаліція" на другому місці. (26.05.2019)

Правляча партія значно випереджає своїх найближчих конкурентів. За результатами опитувань, підтримка опозиційного альянсу "Громадянська коаліція" складає 22 - 28,7 відсотка виборців.

Також очікується, що до Сейму пройдуть Союз демократичних лівих сил (SLD) та Польська селянська партія (PSL).

Правляча партія "Право і справедливість" користується високою підтримкою виборців через масові соціальні реформи, проведені неї за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.

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