Вибори у Польщі: очікується перемога правлячої партії

У Польщі у неділю, 13 жовтня, відбуваються парламентські вибори. Участь в них можуть взяти близько 30 мільйонів людей, які обиратимуть 460 депутатів Сейму та 100 - Сенату.

За результатами останніх опитувань очікується, що перемогу здобуде правляча партія "Право і справедливість" (ПіС) - їй прогнозують підтримку від 41,7 до 46,5 відсотка виборців. Однак поки не відомо, чи вдасться їй отримати більшість у Сеймі - для цього їй необхідно зайняти 231 місце з 460.

Правляча партія значно випереджає своїх найближчих конкурентів. За результатами опитувань, підтримка опозиційного альянсу "Громадянська коаліція" складає 22 - 28,7 відсотка виборців.

Також очікується, що до Сейму пройдуть Союз демократичних лівих сил (SLD) та Польська селянська партія (PSL).

Правляча партія "Право і справедливість" користується високою підтримкою виборців через масові соціальні реформи, проведені неї за останні роки. Одночасно її критикують за занадто сильну націоналістичну позицію, підтримку законів, які обмежують свободу ЗМІ і незалежність правосуддя, а також провокацію насильства проти ЛГБТ-спільноти.