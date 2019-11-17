 Вибори у Білорусі: спостерігачі фіксують сотні порушень на тлі високої явки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Вибори у Білорусі: спостерігачі фіксують сотні порушень на тлі високої явки

Явка на парламентських виборах у Білорусі становила, за даними ЦВК, близько 77 відсотків. Спостерігачі від опозиції зафіксували понад 600 порушень.

На виборах проголосували 77 відсотків виборців

На виборах проголосували 77 відсотків виборців

У Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни. За даними Центральної виборчої комісії, голосування відбулося у всіх 110 округах. явка виборців, за останніми даними, становила 77, 22 відсотка.

Найвищою була активність виборців у Могильовській області - 82,3 відсотка, найнижчою - в Мінську (63,3). Під час дострокового голосування, з 12-го по 16 листопада, проголосувало 35,77 відсотка виборців.

Протягом дня спостерігачі від опозиції зафіксували 668 порушень, повідомляє сайт кампанії моніторингу за перебігом голосування "Право вибору". Понад 40 відсотків порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача. У 30 відсотках випадків головою дільничної комісії не було забезпечено належного зберігання скриньки дострокового голосування.

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На виборах громадяни країни мали обрати за мажоритарною системою 110 депутатів нижньої палати парламенту з 513 кандидатів від 12 партій і декількох громадських рухів. Попередні результати виборів, як очікується, будуть оголошені в ніч на 18 листопада.

Чимало кандидатів балотувалися від Ліберально-демократичної партії, яку вважають провладною, - 98. Ще 47 йшли від опозиційної Об'єднаної громадянської партії і 40 - від провладної Республіканської партії праці і справедливості (РПТС). Утім, раніше у складі парламенту зі 110 депутатів тільки 16 представляли партії, а інші 94 були безпартійними.

Під час передвиборчої кампанії багатьом незалежним і відомим кандидатам було відмовлено в реєстрації. Ще частина опозиційних кандидатів втратили реєстрацію за порушення під час агітаційної кампанії.

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