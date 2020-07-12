 Вибори президента Польщі: Дуда лідирує з незначним відривом - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2020

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Вибори президента Польщі: Дуда лідирує з незначним відривом - екзитпол

За даними екзитполу, в другому турі виборів президента Польщі Анджей Дуда та Рафал Тшасковський мають приблизно однакову підтримку виборців. Чинний президент лідирує з незначним відривом, набравши 50,4 відсотка голосів.

Анджей Дуда лідирує в другому турі виборів президента з незначним відривом, свідчать дані екзитполу

Анджей Дуда лідирує в другому турі виборів президента з незначним відривом, свідчать дані екзитполу

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного компанією Ipsos, які були оприлюднені після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, 12 липня.

Згідно з даними екзитполу, Анджей Дуда набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський - 49,6 відсотка. Допустима похибка становить два відсотки.

Мер Варшави Рафал Тшасковський, за даними екзитполу, набрав майже 50 відсотків голосів

Мер Варшави Рафал Тшасковський, за даними екзитполу, набрав майже 50 відсотків голосів

Читайте також: Президентські вибори у Польщі: Дуда проти Тшасковського

Раніше цього дня повідомлялося про високу активність виборців під час другого туру. Станом на 17 годину за місцевим часом явка становила 52,1 відсотка, що перевищує показник у 47,89 відсотка на цей же час у першому турі, який відбувся 28 червня. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 43,5 відсотка голосів, тоді як Тшасковський - 30,4 відсотка.

За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка.

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюз.

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