Вибори президента Польщі: Дуда лідирує з незначним відривом - екзитпол

Чинний президент Польщі Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного компанією Ipsos, які були оприлюднені після закриття виборчих дільниць ввечері у неділю, 12 липня.

Згідно з даними екзитполу, Анджей Дуда набрав 50,4 відсотка голосів, а його опонент, мер Варшави, кандидат від ліберально-демократичного опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Рафал Тшасковський - 49,6 відсотка. Допустима похибка становить два відсотки.

Мер Варшави Рафал Тшасковський, за даними екзитполу, набрав майже 50 відсотків голосів

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Раніше цього дня повідомлялося про високу активність виборців під час другого туру. Станом на 17 годину за місцевим часом явка становила 52,1 відсотка, що перевищує показник у 47,89 відсотка на цей же час у першому турі, який відбувся 28 червня. Нагадаємо, в першому турі переміг Анджей Дуда, який набрав 43,5 відсотка голосів, тоді як Тшасковський - 30,4 відсотка.

За попередніми даними, активність виборців у другому турі на кінець дня становила 68,9 відсотка.

Анджей Дуда, який обіймає пост президента Польщі вже п'ять років, позиціонує себе як гарант запроваджених урядом націонал-консерваторів заходів. 48-річний політик виступає за традиційну модель сім'ї і відкидає одностатеві шлюби.

Натомість суперник Дуди Рафал Тшасковський підписав так звану "Хартію ЛГБТ+" на підтримку сексуальних меншин. Окрім того, він обіцяв скасувати проведену нинішнім урядом суперечливу реформу системи юстиції, через яку Варшава конфліктує з Євросоюз.