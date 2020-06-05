Вибори мера Києва: у "Слузі народу" визначилися з кандидатом

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній Раді в четвер, 16 липня, провела праймеріз серед кандидатів для участі у виборах Київського міського голови, переможцем яких стала народна депутатка Ірина Верещук. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після засідання фракції, передає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Зеленського, Верещук отримала всі три бали: від фракції, за даними соціології та його підтримку.

У праймеріз "Слуги народу" на кандидування в мери Києва брали участь народні депутати від цієї партії: Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

Ірина Верещук у 2010-2015 роках була головою міста Рава-Руська Львівської області. Обрана народним депутатом за списком партії "Слуга народу" під номером 29.

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